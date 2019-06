Jorge Manrique mentía Aunque morimos iguales, vivimos diferenciados en riqueza. Unos gozan de caudales, de lujos y de criados con largueza y otros somos menestrales pagando deudas y el pato en la flaqueza JESÚS GALAVÍS Miércoles, 19 junio 2019, 10:56

EN aquel bachillerato de mediados del siglo pasado, nosotros, estudiantes afortunados en una época en que estudiar era un privilegio reservado a los acomodados o a los becados, leíamos, entre otras muchas cosas aparentemente inútiles (al menos en el sentir actual), algunas poesías de nuestros clásicos. Incluso se nos forzaba a memorizarlas. Era normal que más de uno supiera recitar 'Con diez cañones por banda' o aquel 'No me mueve mi Dios para quererte' o celebrar con rimas las golondrinas de Bécquer empeñadas en volver todos los años. Yo, con bastante esfuerzo, me aprendí las famosas coplas manriqueñas.

Esta columna de hoy es una especie de venganza contra aquella costumbre, que me hizo pasarlas canutas el día que tuve que recitarlas -con entonación, me indicaban- en una fiesta de fin de curso. He fabricado mi propia versión, que espero a nadie se le ocurra aprender ni pagado en lingotes de oro.

Ahí va: Ni son nuestras vidas ríos, ni van a dar a la mar, tan salada. Ni tampoco son caminos o veredas por do andar a la alborada. Tampoco son los raíles por donde corren veloces y vehementes fogosos ferrocarriles, ingenios harto feroces y estridentes. Ni siquiera nuestras vidas son estelas en el cielo azulado cuales dejan desprendidas los aviones en su vuelo tan sonado. Aquel don Jorge Manrique en sus coplas celebradas nos mentía. Y es hora que yo me aplique a desmontar las nonadas que escribía.

Las vidas de los humanos son novelas personales mal escritas; en ellas nos contemplamos labradores, menestrales y eremitas. Al capítulo primero ya nacemos de por vida destinados a buscarnos el dinero con que comprar la comida, muy penados. «Con el sudor de la frente has de ganar el sustento y el vestido». Así sentenció vehemente el Antiguo Testamento tan leído. Los capítulos siguientes son de todos conocidos plenamente: Creces, trabajas y sientes que los años ya vencidos en tu frente, no solo pintan las canas y en tu rostro las arrugas de un anciano sino que también las ganas se adormecen cual tortugas en pantano. Los amores juveniles entonces tan placenteros y dispersos se fueron por los carriles por donde van mil voceros de los versos. Y al final de tu final nadie te avisa y traidora, (silenciosa), llega la Parca fatal para anunciarte la hora. y a otra cosa. Tanto monta, monta tanto el pobre como el pudiente ante la muerte.

No importa si fuiste santo o pecador indecente: misma suerte ha de correr tu andadura en el mundo terrenal y profano para ocupar sepultura en cementerio venal a trasmano. Mas de nuevo nos engaña don Jorge con su poema trapacero, pues es un poco patraña que la muerte sea teorema verdadero. Aunque morimos iguales, vivimos diferenciados en riqueza. Unos gozan de caudales, de lujos y de criados con largueza y otros somos menestrales pagando deudas y el pato en la flaqueza. Unos se van con sus males y otros con todo el boato en su cabeza.