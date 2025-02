Jorge Luengo: «Ser ilusionista y además escribir es una combinación maravillosa»

Jorge Luengo (Cáceres, 1984) es uno de los ilusionistas más famosos del país, y en 2018 se lanzó al mundo de la escritura. Ahora publica su segundo libro, 'Aprendiz de mago: El misterio del astrolabio' (editorial Destino). La narración contiene ilustraciones de Patricia Herreruela e ... incluye trucos de magia, enigmas y acertijos para atrapar a los más pequeños de la casa.

–¿Qué le inspiró a escribir un libro para niños después de haber publicado otro para el público adulto?

–Varias cosas. Lo primero, que ahora soy padre y creo que tener la posibilidad de escribir para enganchar a los más pequeños al mundo de la lectura es maravilloso. Y me siento responsable de hacerlo por todo lo que he recibido en la vida. Lo segundo es que escribir me apasiona, me gusta mucho. Creo que cualquiera que escribe lo hace porque tiene esa inquietud por compartir lo que le gusta. Por eso decidí hacerlo, por compartir ese gusto por la magia, por las aventuras, por los enigmas...

–¿Qué le ha supuesto este cambio de faceta?

–Subirse a un escenario delante de miles de personas o grabar un programa en la televisión no tiene nada que ver con escribir un libro. Pretendes que el lector lo lea en su casa en un momento íntimo. O en el caso de los más pequeños, con sus familias. Es un cambio de registro brutal pero a la vez apasionante.

–¿Cómo combina su profesión principal con la escritura?

–Tengo la suerte de tener un trabajo y un equipo de gente a mi alrededor, que es la que permite que yo llegue a todas estas locuras. Me encanta crear, aprender, escuchar y saber de los que saben más que yo, y eso es todo un reto. Como cualquier reto, si te lo planteas bien es algo que te desafía. Tienes que estar mucho tiempo hasta que llegas al resultado óptimo, pero si alcanzas lo que quieres, te sientes súperfeliz. La combinación de mi profesión de ilusionista con escribir es maravillosa. Tengo un montón de anécdotas de cada viaje. También horas muertas, y por tanto tiempo para pensar. Todo depende de cómo lo enfoques, si lo piensas como lo veo yo: qué suerte tener tiempo para idear, crear y disfrutar de lo que más te gusta.

–¿Cómo desarrolla sus ideas?

–Al menos en mi caso, prefiero plasmar las ideas en papel y después transcribirlas al ordenador. Para la construcción de los personajes y la historia, el lápiz y el papel me ayudan mucho.

–¿Cómo es su relación con la escritura?

–Me ha gustado escribir desde muy pequeño. Fue brutal la cantidad de correos y mensajes que recibí cuando publiqué mi primer libro. Ver que tu obra ha ayudado a las personas, que les ha permitido ver algo nuevo en su vida que no conocía... Cada uno de esos mensajes de texto vale muchísimo más que cualquier derecho de autor que te puedan pagar. Eso es lo que de verdad te enriquece y te hace pensar que tienes que seguir haciéndolo. Cuando eso ocurre con los mayores, me hace pensar que lo tengo que hacer con los más pequeños. También merecen vivir esa magia, seguir soñando y seguir aprendiendo.

–¿Cómo fue la experiencia de adaptar su estilo de escritura para los niños?

–Adaptarte a tu audiencia yo creo que es la clave de cualquier buena comunicación. El saber a quién tienes delante, saber empatizar. Saber qué es lo que quiere el público. Los más pequeños de la casa quieren capítulos más atractivos, más coloridos y con unos finales que les hagan querer leer el siguiente capítulo. Así está escrito 'El misterio del astrolabio'. Para que acabes el primer capítulo y quieras leer el segundo, el tercero... Ese enganche que está tan de moda por las series. Con los niños tenemos que hacer lo mismo pero con un lenguaje cercano, con palabras amenas y un carácter divertido.

–¿Qué tipo de impacto espera tener en los jóvenes lectores?

–Es un libro pensado para divertir, para ilusionar y para transmitir unos valores que haga que a los más pequeños les apetezca leer. Quiero que sea un primer acercamiento para enganchar a los niños con el gusto por la lectura. Los adolescentes también pueden disfrutar , no solo los más pequeños.

–¿Planea explorar otros géneros o audiencias?

–Bueno, ahora voy a escribir la segunda parte de este porque ya me lo ha pedido la editorial. Es una maravilla que se haya convertido en una saga solo con una primera obra, y que ya te lo pida la propia editorial. Por supuesto que espero explorar otras disciplinas, géneros y audiencias. Creo que la siguiente será una novela orientada a ayudar a los mayores de la casa.

–¿Tiene otro proyecto en mente?

–Este mes saco 'Halloween', un juego de mesa para toda la familia. También empezamos dentro de poco la gira de un nuevo espectáculo. Vuelve a suponer otro grandísimo reto, porque son muchas las ciudades que recorremos repartiendo magia e ilusión. Además, los dos libros que tengo en mente y algo más que tengo entre manos pero todavía no se puede contar. Por otro lado, tengo pensado hacer del libro un proyecto transmedia. De hecho, hemos hecho ya varias cosas: desde presentaciones donde acercamos los personajes a los más pequeños, hasta un juego de mesa. Seguiremos esa línea para que las páginas del libro permanezcan durante más tiempo en la cabeza de los lectores.

–¿Cómo eligió el título del libro?

–Se puede decir que el nombre no lo elegí, sino que vino. Yo tan solo quería que la palabra 'magia' estuviera dentro de la saga y también que tuviera ese concepto de esa persona que sueña por saber más.

–¿Qué supone para usted esta creación?

–Supone un regalo, un privilegio y supone volver a decirle gracias a la vida. Supone seguir soñando, seguir pensando que cualquier cosa, por difícil que parezca, puede hacerse realidad.