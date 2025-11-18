Jorge Amado ocupará el escaño de Vara en el Senado tras la fallida propuesta de Luis Tirado

El PSOE apuesta ahora por el cacereño Jorge Amado para tomar posesión de un escaño en el Senado por designación de la Asamblea de Extremadura, ... después de que el viernes propusiera el nombre del pacense Luis Tirado y tuviera que retirarlo en solo una hora.

Tirado no podía ser senador porque no es diputado regional desde que la presidenta extremeña, María Guardiola, convocó elecciones anticipadas y disolvió la cámara regional. Así se lo hicieron saber a los socialistas los servicios jurídicos del Parlamento en cuanto recibieron la propuesta, tal y como informó HOY en exclusiva.

Ya el mismo viernes se apuntaba a la posibilidad de que Jorge Amado fuese el elegido, dado que desde el Senado se estaba apremiando a los socialistas extremeños para ocupar el escaño vacante desde el fallecimiento del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que también era vicepresidente segundo de la Cámara Alta.

Amado se había quedado fuera de la candidatura del PSOE para el próximo 21-D

Amado estaba en las quinielas para este puesto porque se ha quedado fuera de la candidatura del PSOE a la Asamblea de Extremadura para el 21-D, a pesar de que ha sido secretario general del grupo parlamentario. De hecho, su ausencia en la lista de los socialistas ha sido una sorpresa.

Nacido en 1979, este empresario y trabajador autónomo es diputado autonómico desde 2007 y también fue Teniente de Alcalde de Casar de Cáceres entre 2007 y 2011.

¿Por qué Jorge Amado sí puede ser senador?

Jorge Amado puede ser elegido para el cargo de senador autonómico porque forma parte de la Diputación Permanente de la cámara regional, un órgano en el que no figura Luis Tirado.

En cualquier caso, solo podrá desempeñar este cargo durante unos meses y hasta el momento en que se constituya la nueva Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 21-D.

Extremadura dispone de dos senadores autonómicos que se reparten en función de la representación que los partidos logran en las urnas. Actualmente, el otro senador es el diputado de Vox Pelayo Gordillo por un acuerdo entre su partido y el PP.

El PSOE registró la propuesta de la designación de Amado este lunes, según ha informado este martes el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo. Al ser preguntado por la primera propuesta frustrada, la de Luis Tirado, Gallardo ha contestado: «No ha ocurrido nada, simplemente la Asamblea nos pidió que remitiéramos el nombre de la persona. Nosotros remitimos una persona, posteriormente nos informó la Asamblea de que era necesario que fuera miembro de la Diputación Permanente, y el PSOE lo ha emitido ya, es Jorge Amado quien va a ser el senador por el PSOE».