La odisea de Joel para cambiar de género en el registro civil En varios juzgados de la región los funcionarios no quieren aplicar la 'Ley trans' que entró en vigor el jueves alegando falta de instrucciones, pero este joven de 14 años al final lo consiguió este viernes

J. López-Lago Viernes, 3 de marzo 2023 | Actualizado 04/03/2023 08:08h. Comenta Compartir

Joel tiene 14 años y se saltó este viernes el instituto en Hornachos para dar un paso hacia la normalización de su vida. Fue por la mañana al Registro Civil de Villafranca de los Barros a firmar la solicitud para su cambio de género. Se siente un niño y no le cuadra que en su documento nacional de identidad ponga F en vez de M de 'masculino'. «Esa letrita parece algo insignificante, pero es algo necesario», decía antes de entrar en el juzgado de primera instancia su madre, Conchi Rocha, vecina de Hinojosa del Valle (489 habitantes).

La cita era a las diez y cuarto y empezó mal. El funcionario le dijo que no podía sellar su documento porque no tenían formación ni instrucciones sobre cómo hacerlo. «Nos sentimos muy decepcionados. Primero nos han dicho que ese trámite solo se puede hacer de una a tres de la tarde y les hemos preguntado qué documentación habría que aportar para asegurarnos de que la teníamos toda. La persona del registro ha ido a hablar con la letrada y nos han dicho que eso sólo se puede hacer en ciudades grandes como Madrid, Barcelona y así. Le hemos preguntado al responsable del registro si podíamos hablar con la letrada y nos han dicho que no. Nos hemos ido y nos hemos sentidos fatal», decían a este diario nada más recibir la negativa.

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI entró en vigor este jueves y regula por primera vez la autodeterminación de género y ampara por tanto el trámite que vino a hacer Joel. Por resumirla mucho, viene a decir que no hace falta dar explicaciones, algo que hasta ahora resultaba traumático en muchos transexuales.

Por su parte, el sindicato CSIF emitió el 1 de marzo una nota a falta de un día de la entrada en vigor demandando formularios, protocolos y formación. «La variación del sexo recogida por la 'ley trans' es técnicamente compleja a efectos de Registro y concede al empleado público una participación activa atendiendo las demandas de información y las consecuencias jurídicas», expone CSIF. Y es que -prosigue el sindicato- «en el procedimiento, recibida la solicitud, la persona encargada del Registro Civil debe atender a la persona disconforme con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. En esta comparecencia, el trabajador del Registro Civil debe informar de las consecuencias jurídicas de la rectificación».

Sin embargo, en otros puntos de España se empezaron a registrar solicitudes de cambio de género el mismo jueves sin mayores problemas y desde ayer en los medios se divulgaban testimonios de todo tipo de gente que se sentía aliviada tras conseguir hacer este trámite de manera fluida.

«Les he preguntado a los funcionarios si se dan cuenta de la indefensión de la gente que no tiene una asociación detrás» Silvia tostado Asociación Triángulo

En cuanto el Ministerio de Justicia tuvo conocimiento este viernes de lo que estaba pasando en Extremadura la situación cambió y al filo de la una de la tarde Joel consiguió su sello. el adolescente posó sonriendo con el documento junto a Silvia Tostado, presidenta en Extremadura de la Asociación Triángulo, que acompañó al chico y a su madre de nuevo al mostrador del registro civil para insistir ante el juzgado de primera instancia de Villafranca de los Barros en que su obligación era cumplir la ley.

A esa hora el Ministerio de Justicia ya tenía conocimiento de lo ocurrido en Villafranca y al momento se pronunció para decir que la conocida como 'Ley trans', en el Boletín Oficial del Estado desde el 28 de febrero, era de aplicación en toda España y los funcionarios no podían inhibirse alegando falta de instrucciones. La Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura reforzó esta tesis y se manifestó después en el mismo sentido. «Es obligación de todos los poderes públicos del Estado velar por el cumplimiento efectivo de las leyes y, en el caso referido, que no pueda realizarse discriminación alguna en el ejercicio de un derecho, sea el tamaño o población censada en un municipio u otro», manifestó.

Según declaró luego Silvia Tostado, activista LGTBI desde hace más de una década, «el territorio de los derechos se conquista palmo a palmo y la sensación de hoy es de rabia, pero también de satisfacción. Hemos sentido que nuestra existencia tiene sentido. Esto no es solo un sello y a los funcionarios les he preguntado si se dan cuenta de la indefensión que siente mucha gente que no puede contar con una asociación detrás».

Pero el de Villafranca de los Barros no ha sido el único caso de resistencia a sellar esta solicitud de cambio de género por autodeterminación a la que ya tienen derecho las personas transexuales. Según Triángulo, en los registros de Villanueva de la Serena el jueves a la madre de un menor que fue a hacer una consulta para ir con su hijo el martes le dijeron que aún no se podía hacer este trámite al no tener formación los funcionarios. En el segundo, a otra madre le han preguntado si esa persona está operada cuando precisamente esta ley contempla que no es necesaria intervención alguna para pedir el cambio de género en el registro con el fin de trasladarlo posteriormente al carné de identidad. «Apelo a los funcionarios para que por favor lean los artículos 44, 45 y 46 de esta ley porque tienen en sus manos la realidad de personas que ya han sufrido experiencias de discriminación de todo tipo», señaló ayer Silvia Tostado.

La historia de Joel

Joel tiene 14 años y un año antes tuvo que viajar a Badajoz a hablar con un psicólogo y un psiquiatra. Cuando le firmaron los documentos necesarios pudo ir al endocrino a empezar la hormonación. La 'Ley trans' le hubiera ahorrado algunos de estos trámites. «Me parece estupendo porque mi hijo no tiene ninguna enfermedad como para tener que ir a médicos», decía ayer la madre. La historia de Joel no ha sido fácil, aunque con leyes como la que entró en vigor el jueves empieza a apartar obstáculos. El acompañamiento de la Fundación Triángulo en los últimos años ha sido fundamental, subraya la madre.

Este chico es de Hinojosa del Valle, un pueblo pequeño donde sus padres temían lo peor cuando su hijo decidió que no se sentía niña y empezó a dar pasos para que todo cuadrara conforme a él se siente. La realidad es que como chico trans él ha tenido el viento a favor, admite su madre, pero Conchi sabe que su vida puede no ser siempre así. «Le digo que tiene mucha suerte, pero que debe entender que la vida es muy larga y se va a encontrar de todo y debe estar preparado». Lo dice porque sabe de casos dramáticos en lo que los padres no han aceptado la situación, el menor o la menor ha sufrido casos de acoso o incluso intentos de suicidio.

«La gente en el pueblo nos dice que ha sido muy valiente al decirlo, no se oculta y le va muy bien en el instituto» Conchi Rocha Madre de un niño transexual

Joel tiene dos hermanas mayores de 23 y 21 años que siempre lo han apoyado. «Nosotros lo hemos procesado bien en la familia. Notábamos desde que era pequeño que era diferente porque no se relacionaba con los niños de su edad, prefería estar con los más pequeños. Se mostraba cohibido en clase y cuando le preguntábamos nos decía que le dejáramos en paz. Creo que no sabía cómo explicar que se sentía un niño. Pero a los doce años se abrió y nos lo explicó todo. Se liberó y esto supuso un cambio radical. Empezó a relacionarse por fin con los niños, los profesores nos decían que participaba más en clase y al fin el 15 de febrero, justo el día de su cumpleaños recibió la primera dosis de hormonas, ya que antes no se puede hacer»

Según la madre, tenían miedo porque el suyo es un pueblo muy pequeño con mucha gente mayor y no sabían cómo iba a ser la reacción. «Nos temíamos lo peor, pero tengo que decir que ha sido al contrario. La gente le ha dicho que ha sido muy valiente al decirlo. Ahora va a instituto en Hornachos, no lo oculta y le va muy bien».

Ampliar Silvia Tostado, de Triángulo, este viernes con Joel y su madre, Conchi, al conseguir registrar su petición de cambio de género. HOY «La ley está muy clara, no implica formación específica» Artículo 44.3: «El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole», ahí está la clave de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, señala Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, quien opina que desde que entró en vigor España es un sitio mejor. «No es que haya ningún beneficio en el proceso trans –matiza–, solo se trata de reconocer derechos vulnerados» Ahora espera que los funcionarios no pongan pegas a este trámite. «La ley está muy clara. Ni el funcionario puede inhibirse ni hay que elevar nada a Madrid porque no lo vean claro porque esta ley tampoco implica ninguna formación específica», pide antes de recordar que cuando en 2005 entró en vigor el matrimonio igualitario su aplicación no fue todo lo fluida que debió ser. En estos momentos, la única duda que tiene es que la huelga de secretarios judiciales ralentice estos cambios registrales. En realidad, aclara, ya había una ley de 2007 para poder cambiar de nombre y de género que en 2018 trató de humanizarse para adaptarse a la realidad social desde que la organización Mundial de la Salud despatologizó la homosexualidad. «La novedad ahora es que nadie tiene que presentar ningún tipo de documento médico. Parece poca cosa, pero es mucho porque hasta ahora te pedían informes médicos o dos años de hormonación cuando hay gente que ni quiere hormonarse ni someterese a cirugías. Ni las personas trans nacen en cuerpos equivocados ni hay una única manera de ser trans», describe Tostado. Fundación Triángulo tiene un punto de atención a personas trans que financia la Junta de Extremadura. Solo en 2021 atendieron a 176 personas y en 2022 fueron 186, lo que incluye entornos afectivos. De esa cifra 85 eran menores de edad. «La realidad de las personas trans no tiene que ver solo con el cambio registral, ya que sus necesidades son muchas y dilatadas en el tiempo, lo que implica un acompañamiento en su proceso de aceptación, al igual que en su entorno familiar, laboral o escolar y tener en cuenta que en unos casos todo va a favor, pero en otros muchos no, ya sea por ideologías, creencias religiosas o entornos escolares que se pueden volver muy hostiles».

