Joaquín Albaicín: «Aquí me siento en mi salsa»

La cafetería del hotel Acosta de Almendralejo es amplia y luminosa. En una mesa, leyendo y escribiendo, nos espera Joaquín Albaicín (Madrid, 1965), cronista, novelista, ensayista… Ha publicado en ABC, El País y Vogue, en Anagrama, Espasa y Muchnik; ha seguido a Rafael de Paula ... de plaza en plaza para publicar 'Diario de un paulista', ha sido tertuliano en programas de Sánchez Dragó y ha recibido el Premio 8 de Abril de Cultura Gitana. Acaba de publicar en una edición privada o samizdat el ensayo 'Plata en las manos', dedicado a la gran estrella gitana de la guitarra Manitas de Plata. Joaquín es hijo de la bailaora María Albaicín y del torero Joaquín Bernadó y nieto del torero de leyenda Rafael Albaicín. Vivió en Madrid su infancia y madurez. Después, dos años en Sevilla; desde 2018, en Fuente de Cantos y el año pasado se trasladó a Almendralejo.

–¿Por qué Extremadura?

–Iba camino de Sevilla con mi mujer, la cantaora Salomé Pavón. Empezó a llover muy fuerte y decidimos parar en el hotel La Fábrica. Estuvimos allí tres días, nos enseñaron una casa, nos gustó y la alquilamos. Nos atrapó Fuente de Cantos: su gente llana y noble. Pero Luisa Ortega, madre de Salomé y cantante de copla, se vino a vivir con nosotros, aquella casa no era accesible, el bodeguero Enrique Sani y Paco Lallave nos encontraron una idónea en Almendralejo y nos vinimos. El mes pasado, mi suegra falleció.

–¿Su suegra era hija de Caracol?

–Salomé, mi mujer, es gitana por parte de padre y madre y yo, por parte de madre. Efectivamente, el abuelo de mi mujer era Manolo Caracol y su tía abuela era La Niña de los Peines.

–¿Y usted qué es: escritor, flamencólogo, taurino?

–Estudié Derecho por imposición familiar, pero soy escritor desde que empecé a publicar en ABC con 20 años en una sección que se titulaba Gente y Aparte. Escribíamos gente que no éramos periodistas: Beatriz Cortázar, Alaska, Jaime Urrutia… Luis María Ansón, director de ABC, me convenció para que escribiera crónicas de flamenco. Durante un tiempo, fui el cronista flamenco más leído de España.

–¿Vivir de escribir?

–La industria de la prensa, el libro y el disco no es como antes. La gente iba al quiosco y compraba el periódico, no existía la idea de que el arte es gratuito. Siempre he publicado libros en editoriales importantes, ahora edito mis samizdat, así se llamaban en Ia URSS los libros escritos a mano por los propios autores, que hacían copias y las pasaban. Ahora es algo parecido por culpa del clima cultural. Los jóvenes han perdido el hábito de lectura y echo de menos al editor a la vieja usanza, ha sido sustituido por aficionados que editan libritos. Para que venga un extraño a darme el timo de la estampita editorial, prefiero darme el timo a mí mismo.

–¿Proyectos extremeños?

–Con el apoyo del ayuntamiento de Fuente de Cantos y de su alcaldesa, Carmen Pagador, editamos la revista en papel Cultural Flamenca Extremeña, organizamos, desde hace cinco años, el festival Noche de Arte Flamenco a finales de junio y Salomé impulsa La Zambomba Flamenca al estilo de Jerez. Además, preparo un libro sobre la Gran Duquesa Anastasia y Salomé actuará en Pamplona en el Flamenco On Fire y prepara para finales de este año el espectáculo Extremadura Gitana para el López de Ayala.

–¿Echa de menos Madrid?

–Desde aquí puedes contratar una gala y una conferencia o escribir un artículo. No tienes que hacerte ver como antes. Hacemos un festival y una revista que en Madrid no estábamos haciendo. En Extremadura, hay una importante población gitana y un ambiente flamenco que hace que nos sintamos en nuestra salsa.