No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura En este municipio de poco más de cinco mil habitantes se encuentran maestros turroneros que nada tienen que envidiar a Jijona o Estepa

Irene Toribio Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:17 Comenta Compartir

Cuando hablamos de turrón, más allá del Suchard suizo, se nos viene a la cabeza Jijona, en Alicante, cuna de este dulce tradicional de Navidad. Pero no a los extremeños. Aunque muchos todavía no lo saben, en un rincón de Extremadura se esconde un turrón que compite en sabor y calidad con los más famosos del país. Hablamos de Castuera, un municipio de Badajoz de poco más de cinco mil habitantes que esconde un aroma a almendra entre sus calles.

Es la tradición turronera de este municipio la que inspira la estatua que se levanta en pleno centro, en honor a los maestros turroneros que han convertido a Castuera en la cuna extremeña del turrón. La localidad ha sabido rendir homenaje a estos empresarios y trabajadores que iluminan las fiestas con el dulce más tradicional de la Navidad. Pero el secreto de los turrones de Castuera va mucho más allá de estas fechas: llevan más de un siglo elaborándose a base de miel, azúcar y almendra, con una peculiaridad única: su consumo no está ligado a la Navidad, sino a las ferias y mercados.

Turrones Dos Hermanos, Rey Alimentación, Artesanos de Castuera, Fernández Galán... La combinación perfecta de almendra, miel, azúcar y huevo se esconde en Castuera. La tradición turronera, de la que viven buena parte de sus más de cinco mil habitantes, viaja de pueblo en pueblo cada año llevando Extremadura a cada rincón a través del paladar.