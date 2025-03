Javier Serradilla, el cirujano extremeño que ha sido clave en el trasplante pionero de La Paz

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 30 de octubre 2022, 10:53 Comenta Compartir

Emma, una pequeña de 13 meses, ha hecho historia al recibir el primer trasplante de intestino en asistolia del mundo. Una operación que se ha conocido este octubre, que se llevó a cabo el pasado junio en el hospital de La Paz y en la que un médico extremeño ha tenido mucho que ver.

Es Javier Serradilla Rodríguez, el cirujano pediátrico que ha coordinado la investigación que ha hecho posible ese trasplante, la que se ha llevado a cabo en el hospital madrileño durante los últimos tres años. Porque con su equipo ha demostrado que no solo se puede trasplantar el intestino de un donante con muerte encefálica, sino que ahora también se puede hacer de uno en parada cardíaca.

«Es lo que hemos investigado, lo que hemos demostrado y lo que hemos hecho en La Paz, un trasplante de intestino en asistolia», detalla el cirujano. Una técnica sobre la que había muchas dudas «porque, a diferencia de una muerte cerebral, cuando hay parada cardíaca los órganos dejan de recibir el flujo sanguíneo y se empiezan a deteriorar». Y el intestino, explica, «sufre mucho los cambios de tensión en la sangre, si el flujo no es estable». De ahí la dificultad de llevar a cabo con este órgano un trasplante en asistolia, lo que ya se viene haciendo con otros como el hígado, el pulmón o el riñón.

«Cuando veo a Emma se me caen las lágrimas, siento una satisfacción enorme, infinita»«Hemos demostrado que es posible trasplantar un intestino de un donante con parada cardíaca»

«Pero nuestro jefe en La Paz, el doctor Hernández Oliveros, pensó que era posible hacerlo, que debíamos estudiarlo», cuenta Javier Serradilla. Y fue a él a quien le encargó coordinar una investigación que ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en los trasplantes, porque tras el éxito alcanzado con Emma, «podemos aumentar el número de potenciales donantes, porque ya pueden serlo también los que fallecen por parada cardíaca, y llegar de este modo a más pacientes, evitar más muertes».

Para ello, durante los tres años de investigación, el equipo coordinado por Serradilla comprobó con modelos experimentales en el Instituto de Investigación Biomédica de La Paz que el daño al intestino en una parada cardíaca no era tan grande y que, además, era recuperable. «Enganchamos una máquina a los vasos sanguíneos del paciente para que el flujo se reinicie y 'resucitamos' los órganos, la mucosa se recupera y es posible trasplantar el intestino».

La vocación

Este médico de Torrejoncillo tiene claro que él quiere seguir en un ámbito sanitario, «como es el de los trasplantes, que es duro, es un trabajo esclavo porque hay que estar disponible cualquier hora cualquier día de la semana para cuando surja el trasplante, pero que merece la pena, porque cuando sale bien, que es casi siempre, es algo precioso». Aunque cuando comenzó a estudiar Medicina no sabía siquiera que iba a ser cirujano pediátrico.

Javier Serradilla quería ser médico desde pequeño, aunque en su familia no hay ningún sanitario. «Soy el primero y creo que la vocación me vino con mi abuela». Estaba enferma, vivía en su casa con sus padres y su hermano «y yo la cuidaba y la ayudaba a preparar su medicación, y creo que sentí que quería seguir haciéndolo». Por eso cuando la nota que logró en Selectividad no le alcanzó para estudiar Medicina en las facultades que quería, puso en marcha su plan b.

«Tenía claro que iba a intentarlo hasta el final, así que me matriculé en un ciclo superior de Nutrición y me esforcé mucho esos dos años para alcanzar la nota que necesitaba». Lo logró y con 20 años comenzó Medicina en la Universidad de Salamanca. Y allí descubrió casi por azar que quería ser cirujano pediátrico.

«Cuando estaba en tercero, un fallo en el sistema hizo que esta especialidad, que era una optativa, no se ofertara en la matrícula; me di cuenta del error y lo dije para que lo subsanaran». Pero para entonces sus compañeros ya habían elegido otra optativa, «así que al final solo otra compañera y yo cursamos Cirugía Pediátrica ese año y los especialistas del Hospital de Salamanca nos permitieron ir a consulta y al quirófano cuando quisimos, y yo me enamoré de la especialidad». Tanto es así que sus amigos le regalaron ese curso, por su cumpleaños, «un gorro con dibujos animados para el quirófano».

Porque Javier Serradilla consiguió su objetivo. «Selectividad no me fue bien, pero el MIR sí y conseguí plaza para formarme como cirujano pediátrico en La Paz, en el hospital que quería».

La oportunidad

Terminó la residencia en plena pandemia, cuando comenzábamos a salir del confinamiento domiciliario y pudo quedarse en el hospital madrileño y continuar en el equipo que se dedica a la cirugía de hígado e intestino y a los trasplantes de ambos órganos.

«Pudo ser gracias a mi jefe», deja claro Javier. «El doctor Hernández Oliveros renunció a una parte de su jornada para que yo me pudiera quedar durante seis meses con un contrato de intensificación que llaman». Y esta oferta coincidió con la propuesta también de estudiar la posibilidad de trasplantar un intestino de un donante con parada cardíaca. La investigación que ha coordinado el médico extremeño, que ha sido financiada por la Fundación Mutua Madrileña y con la que Emma y sus padres han recuperado la vida.

«La pequeña estaba muy deteriorada, necesitaba un trasplante y cuando surgió la oportunidad, la de uno con parada cardíaca, se lo planteamos a sus padres; les dijimos que lo habíamos estudiado y comprobado en diversos modelos experimentales, pero nunca en una persona en ninguna parte del mundo». Emma fue trasplantada el 16 de junio, en agosto fue dada de alta y está creciendo y viviendo. «Cuando la veo se me caen las lágrimas, es una satisfacción infinita».