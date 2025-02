Es habitual escuchar al chef Toño Pérez hablar de texturas, de cocciones, de sabores y de maridajes. De alta cocina. De estrellas Michelin. Lo que ... no es tan frecuente es que diserte sobre diseño de jardines, especies naturales y plantas. Pero no hay más que preguntarle para que saque a relucir el paisajista que lleva agazapado y que en realidad forma parte también de su actividad profesional, porque un elemento vital de los establecimientos que gestiona, con Atrio a la cabeza, es precisamente eso, la parte más verde y natural.

–¿Cuál es su afición favorita?

–El paisajismo es una de las pasiones de mi vida, me encanta, lo disfruto muchísimo. Voy a los viveros, veo las plantas de temporada. Organizo los elementos vegetales de los patios y de los espacios de nuestros establecimientos, así que se entremezcla este gusto con mi faceta profesional.

–¿Desde cuándo la pone en práctica?

–Me ha gustado desde siempre y siempre me acompaña. En casa tenemos una pequeña terraza y siempre le he dedicado tiempo. Cuando viajo voy fijándome constantemente en los jardines, en los patios.

–¿Por qué?

–No lo sé, es desde que tengo uso de razón. Yo quería estudiar Bellas Artes y desde bien niño pintaba árboles y paisajes. Me gusta observar cómo es la naturaleza, y cómo cambian los espacios en cada temporada.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–A mi madre le gustaban mucho las plantas, tenía ese mimo de cuidar algo tan bonito y tan efímero. Dentro de sus posibilidades y de su entorno se dedicaba a ello, pero no puedo decir que me lo haya inculcado nadie en concreto. El arquitecto Emilio Tuñón dice que yo he creado un estilo propio que se llama 'macetismo', y ahora que se va a terminar la tercera fase del Helga de Alvear me consulta porque sabe que es algo que me encanta.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Mucho. Siempre estoy atendiendo a las plantas, viendo cómo están. Es una tarea que requiere de un mimo extraordinario. Desde primera hora del día estoy organizando los centros para que todo esté impecable. Tengo muy aleccionado al personal en el cuidado de las plantas, las flores y los elementos vegetales.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–No. Existe una fundación de paisajismo en España que me planteó participar, pero realmente no estoy metido en ninguna, en nada estructurado, voy a mi libre albedrío. Lo que sí creo es que en esta materia Cáceres necesita un poco de cuidado en cuanto a lo vegetal, es algo que confiere a las ciudades algo muy especial y que creo que la ciudad tiene que tener más en cuenta.

–Qué tipo de satisfacciones ha tenido: ¿le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar...?

–Cuando viajo por el mundo, a Tailandia o ciertos países donde la vegetación es tan extraordinaria, me produce una satisfacción enorme. Y muchas veces elijo destinos vinculados con la naturaleza y con el paisajismo. Es además algo que se comparte, es capaz de transformar la forma de vida de los usuarios de esos espacios.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–El Colegio de Arquitectos de Extremadura a José (Polo, su socio) y a mí nos puso una medalla como arquitectos honoríficos por la promoción y el fomento de la arquitectura en Cáceres. Eso es muy bonito, porque yo soy cocinero, pero sí me he interesado por la arquitectura y el paisajismo. Me invitaron a la reunión anual de todos los arquitectos, donde estaban los mejores de este país, y fue en el Jardín Botánico.

–Le ha supuesto alguna problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa...?

–No, porque es una afición que la compatibilizo y que está relacionada con mi trabajo. No he abandonado mi trabajo por dedicarme a este hobby o no es algo como practicar el golf, que te tienes qu e alejar de tu entorno.

–Le ha dedicado dinero, calcula cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–Mi gran recompensa es la satisfacción que me ha dado, pero es una inversión muy grande. Los gastos mensuales en plantas y jardinería son un capítulo importante.

–¿La recomendaría a otras personas?

–Claro que sí, se lo recomendaría a todo el mundo.

–¿Por qué?

–Porque es una afición muy muy gratificante que de alguna forma te conecta con la vida y con la naturaleza.

–¿Ha tenido otras aficiones?

-Sí, cuando era bastante joven me gustaba pintar y hacer creaciones artísticas que también me daban muchísima satisfacción.