Jamón o garbanzos

Uno de los grades misterios de la humanidad es descubrir las razones por las que yo, cuando voy a la charcutería, compro lomo, jamón y queso y mi mujer, cuando va a la misma charcutería compra garbanzos. ¿Es que a las mujeres no les gustan ... las cosas ricas, es que tienen alergia al queso de oveja o de cabra, es que prefieren las legumbres al lomo 'doblao'? No puede ser. No me creo que desprecien un buen jamón ibérico y prefieran unos garbanzos de Mirabel.

Lo de los garbanzos de Mirabel me parece un interesante descubrimiento. Las legumbres de este pueblo cacereño, que todos conocemos porque los trenes a Madrid se paran en su estación y casi todos, alguna vez, nos hemos preguntado: «¿Para qué parará el tren aquí si no monta nadie?». Yo creo que se detiene por costumbre, pero también porque estoy seguro de que los revisores hacen tráfico de garbanzos. Al fin y al cabo, el tren extremeño siempre fue muy aventurero y lo mismo llevaba reyes al exilio y los traía de vuelta que cargaba kilos de café de contrabando. No pasaría nada por transportar unos kilos legales de garbanzos de Mirabel entre las maletas.

Los garbanzos de Mirabel son chicos, salen blanditos y hacen un cocido de primera categoría. El garbanzo es una legumbre muy denostada. De Galdós se decía que era un escritor garbancero por su realismo y su literatura prolífica: parecía escribir para comer. Del político Manuel Fraga también se decían cosas parecidas porque usaba mucho los garbanzos como metáfora cada vez que subía a la tribuna del Congreso para debatir con Felipe González.

Sin embargo, el garbanzo resiste, tiene una forma simpática que enternece y es la base del plato más contundente y tentador de la cocina española: el cocido. Aunque incluso en ese punto es humilde. Siendo la base del plato, sin embargo, los oropeles se los llevan el morcillo, el pernejón, el tocino, la gallina, la morcilla y el chorizo. En el cocido maragato, se come primero la carne porque, cuando la Guerra de la Independencia, los franceses solían aparecer a la hora de la comida y los de Astorga y La Bañeza cambiaron el orden de los platos para que los gabachos no llegaran a tiempo: primero se comían la carne y luego dejaban los garbanzos para lo último, cuando aparecían los soldados de Napoleón.

Yo no concibo ir a la charcutería y no traer morcillas, chorizo y tocino. Mi mujer, que no es nada maragata, opta por los garbanzos y así vamos sobrellevando la vida, complementándonos mutuamente y equilibrando los gastos porque estoy seguro de que si la compra la hiciéramos siempre los hombres, la bancarrota de las familias sería irreparable.

Otro ejemplo, que yo creo categorizable y demostrativo de que las tonterías que hace un servidor las hacen casi todos los varones. El ejemplo trata de la carnicería, donde siempre acabo preguntando por un solomillo de ternera y trayéndomelo a casa si lo hay. Es verdad que se trata de una carne cara, ¡pero y lo que cunde! El último lo traje allá por febrero y el martes pasado lo rematamos.

El caso es que mi mujer se acercó el otro día a la carnicería, no fuera a ocurrírseme ir a comprar a mí en estos tiempos de inflación. A la hora de la comida le pregunté: «¿Qué carne has comprado?». Me respondió: «Barata». Creo que esa respuesta resume con exactitud dos maneras de ver la vida, la economía, el futuro y lo doméstico.

Están igual de ricas, incluso más sabrosas, las alitas, las pechugas, la carne picada y el hígado que los entrecots y los solomillos, pero somos tan enredas, tan previsibles y rumbosos que no entendemos la compra sin lujos. Somos así.