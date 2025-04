Semana Santa pasada por agua. Ni playa ni procesiones. Mucha comida familiar, mucho café con torrijas y mucha tertulia de tresillo. Tema estrella de la ... sobremesa: Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y su amenaza de triturar periodistas y periódicos. Consenso en la conclusión: como mano derecha de Ayuso será muy eficaz, pero como triturador es un inútil. El buen triturador no avisa, el buen triturador calla, espera y ejecuta sonriendo. MAR, Óscar Puente… A estos de Valladolid se les va la fuerza por la boca. Necesitan un máster de prudencia galaica.

En una ciudad gallega de cuyo nombre no debo acordarme, un oficial de notarías jugaba a la bonoloto con las cajeras de un supermercado. Les tocó un buen pellizco y las cajeras esperaron alborozadas el reparto, pero el oficial de notarías, depositario del boleto, no acababa de pagarles. Pasó un mes, pasaron dos meses y las cajeras recurrieron a un servidor, me contaron la historia con papeles y me pidieron ayuda.

Una mañana, se publicó en el periódico local la historia del oficial remolón y, antes de mediodía, las cajeras ya habían recibido su pellizco. El oficial no demostró enfado ni amenazó con la trituradora, me siguió saludando sonriente, como si no hubiera pasado nada, y esperó. Años después, me fui de aquella ciudad gallega y puse a la venta mi piso. Inmediatamente, surgieron compradores, pero faltaba un documento que no acababa de llegar a Vivienda. Pasó año y medio, estalló la crisis, bajó el precio del piso y la inmobiliaria descubrió que el documento estaba retenido en la notaría. El oficial fingió despiste, entregó el papel sonriendo y me dio la enhorabuena por la venta. Moraleja: quien avisa, no es triturador.