«¿Tú crees que soy sexi?», le preguntó una niña de 1º de ESO a su amiga en un pasillo del instituto y en ese ... momento sospeché que empezaba una nueva era. Estábamos en 2002. Cuando descubrí que la niña no acentuaba tú y le expliqué la regla de las diacríticas me soltó: «Las tildes son para viejos». Efectivamente, empezaba una nueva era, la de la libertad ortográfica y la del antes muerta que sencilla. Mi padre cursó estudios de Primaria, pero no comete ni una falta. Hasta finales de los 70, la ortografía era eliminatoria en los exámenes, pero en la primera Selectividad fui conejillo de indias y ya noté que las faltas no eran definitivas. Estábamos en 1975, a los pocos meses murió Franco y pareció que con la muerte del dictador acababa la dictadura de la ortografía.

Luego, todo se desmadró. García Márquez se apuntó a las extravagancias ortográficas, Rociíto decidió por su cuenta que su segunda 'i' llevaba tilde, una senadora del PP por A Coruña se subió a la ola del acento libertario y lanzó el lema: 'Vota a María Jesús Sáinz'; y la derecha libertaria culminó su revolución con Feijóo, que si tiene la fuerza de voz en la penúltima 'o' no lleva tilde nunca, como pueden comprobar si buscan al escritor Benito Jerónimo Feijoo, en la Biblioteca Virtual Cervantes, y lo comparan con el músico gallego, bien tildado, Xisco Feijoó. Si el líder de la derecha es anarquista acentuado, ¿cómo extrañarse ante el desmadre de solo con y sin tilde? De todas maneras, nada de esto importa porque la tilde está sentenciada: no es sexi. Mi sobrina recibió el otro día un WhatsApp de un admirador secreto y se asustó: «'¡Uf, un mensaje con tildes, qué peligro, acosador viejuno al acecho!».

