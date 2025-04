Diez días de veraneo y ya tengo la autoestima por los suelos. He coincidido con sobrinas fuertes y esbeltas que nadaban de playa en playa, ... con cuñados fornidos que hacían alpinismo, con primos ciclistas, surfistas y regatistas. Todos en plena forma, sin achaques, lesiones ni cansancio. Este verano he vuelto a constatar que soy una piltrafa comparado con los atletas que me rodean. Mi hermano hace triatlón de ciudad en ciudad y mi nuera se pelea sin cuartel con otras patinadoras practicando 'roller derby' en un equipo cuyo nombre da miedo: Despeñaperras.

Rodeado de vigorexia y musculatura, pasaba mucha vergüenza cuando cada mañana me iba a pasear por la playa gijonesa de San Lorenzo. «¿Vas a hacer surfing, tío?», se interesaban orgullosas mis sobrinas. Yo mentía sin mentir: «Ya veremos». Es verdad que vestía una ajustada camiseta de surfero, pero no era para practicar deporte de riesgo, sino porque reflejaba el sol con una protección 50 y así no corría peligro de que me salieran eczemas, granitos, sarpullidos y otras laceraciones que pican como demonios y me obligan a aplicarme compresas de leche de vaca en las zonas lastimadas.

Diez días de veraneo y he de recurrir a todos mis trucos de autoayuda para no acabar carcomido por la frustración. Para hundirme definitivamente en la miseria, el otro día me hice una contractura en la zona dorsal por esforzarme demasiado al intentar alcanzar el rollo de papel higiénico. Mis sobrinas se solidarizaron conmigo, se interesaron por mi dolencia, me recomendaron ejercicios de recuperación, me dieron masajes con árnica y cuando me preguntaron por el deporte que practicaba cuando me lesioné, no les mentí: «Fue haciendo 'rolling'».