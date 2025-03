Badajoz. Un hotel fronterizo. Vuelvo con mi mujer del teatro. Comentamos el último montaje de Els Joglars sobre el rey emérito. Entramos en la habitación ... y se acaba el debate. Del cuarto de al lado llegan unos gritos desgarradores. Parecen provenir de una película de terror, pero no, son reales y no es castellano. Entendemos algunas palabras sueltas: «Para... Aí já chega... Meu Deus». Es portugués. Después, gemidos, risas, ayes, más gemidos... Superada la sorpresa, nos hacemos con la situación: son los ruidos del amor, aunque, la verdad, parecen un tanto desmedidos. Impresionan.

Supongo que muchos de ustedes han pasado por una situación parecida: hasta su habitación matrimonial llegan los gritos gozosos de una pareja en trance amatorio y se suscita una extraña sensación de culpabilidad. No es agradable la comparación: te sientes torpe, incapaz, corriente. Deseas que llegue cuanto antes el paroxismo final y acabe el alboroto.

Los portugueses no paraban. Aquello parecía sexo tántrico con coreografía, pero sin sentido porque según un estudio de la compañía de juguetes eróticos Lelo, los portugueses son callados en la cama y el 42% ni tulle ni mulle al alcanzar el clímax. En Hot TV, medio millón de portugueses paga por ver 'Ministério do sexo', un programa parecido a 'Pesadilla en la cocina', pero en vez de Chicote supervisando restaurantes, aparece un actor porno llamado Sá Leão visitando alcobas y dando consejos sexuales a las parejas. Los vecinos del hotel rompían las estadísticas y no necesitaban consejos. Tras 40 minutos sobrecogedores, sobrevino con estrépito el momento supremo y se hizo el silencio, pero en el aire de la alcoba, flotaban reproches: «Aprende».