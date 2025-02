Comenta Compartir

Conocí a mi mujer en una fiesta. Hablamos toda la noche sobre Herman Hesse, su «lobo estepario» y otras modas filosóficas de la época y, al despedirnos, me atreví y la invité a ir al cine al día siguiente. Estábamos en 1977 y la película ... que estrenaban era 'Rocky'. Que una seguidora de Herman Hesse fuera contigo a ver 'Rocky' era una clara señal de que no la disgustabas. Durante la película, hice algo despreciable en una primera cita: me dormí y ronqué. A pesar de eso, seguimos quedando, acabamos casándonos y casi medio siglo después sigo durmiéndome.

Los ejecutivos de la tele a la carta dicen que el mayor enemigo de Netflix, Filmin y HBO es el sueño. Y debe de ser cierto porque Morfeo me derrota después de comer y de cenar mientras veo series, películas y documentales. Soy de esos que se despiertan a cada rato y preguntan qué ha pasado. Y mi mujer, tan paciente como la tarde en que vimos a Stallone dando puñetazos, me resume la trama antes de que vuelva a caer rendido. Hace unas semanas, me dormí viendo actuar a José Sacristán en el teatro de la Abadía y cuando dirigía una escuela de arte dramático, durante las representaciones de los alumnos, me sentaba siempre al lado de una compañera que me daba codazos cada vez que caía sopa. Los psicólogos sostienen que las siestas televisivas son propias de hombres en paz consigo mismo, Sócrates escribió que «la buena conciencia es la mejor almohada para dormir» y mi mujer debió de pensar lo mismo al escuchar mis ronquidos mientras Rocky boxeaba: «Si duerme, tiene que ser buen tío». Sigo yendo a dormir al cine y al teatro y que no se preocupen los de la tele a la carta: Netflix y Morfeo son perfectamente compatibles.

