No me gusta que me firmen libros. No soy mitómano. Tras entrevistar hace años en un taxi a Vargas Llosa, se ofreció a firmarme 'La ... fiesta del chivo', pero le dije que no hacía falta, que me gustaban los libros en blanco. Sin embargo, me encanta la fiesta literaria que recorre España en primavera y empieza el 23 de abril en Barcelona, donde se bate cada año el récord mundial de firmas de autores en un día. Me he tomado la molestia de contar cuántas firmas hubo en Sant Jordi el Día del Libro y me salieron 715 en 13 espacios distintos.

En Barcelona, casi hubo paridad: firmaron 344 escritoras y 371 escritores. En provincias, suele haber más hombres firmando, aunque también se recurre a las cuotas. Hace dos años, me encargaron que presentara a Nieves Concostrina y me hizo ilusión porque iba a acudir mi hijo. En el último momento, me dijeron que no, que la presentaría una mujer por aquello de la cuota. Me dolió porque llevaba años presentando autores por compromiso y esa vez sí me apetecía. Sugerí que podía presentarla por la cuota de discapacitado, pero no coló.

La otra tarde, curioseando libros en una caseta, llegó una señora y pidió novelas de Corín Tellado. Pensé que, con tantas novedades, no habría, pero la señora acude cada año a la feria a por títulos como 'Tu pasado me condena' o 'Me perturba su pasión' y el librero se los lleva. Menos entrañable fue el caso de otra señora, que, acompañada por una niña, estuvo robando libros por la feria. La descubrieron en la caseta de Corín Tellado, la mujer del librero salió tras ella y la alcanzó: la señora llevaba tres y la niña escondía dos. Me pregunto si la niña aprendió que robar es malo o que los libros son valiosos.