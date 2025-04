El día después de las votaciones, fui a Toledo. El viaje resultó muy entretenido. En la radio, a las 11, Pedro Sánchez anunció elecciones generales ... el 23 de julio. Con tantas emociones, me pareció llegar en un plis plas. Me alojé en el hotel Carlos V. Al ir a coger el ascensor, reparé en un cartel. Recordaba que en las habitaciones 101, 102 y 103 habían estado los camerinos de Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero durante el rodaje, en 1969, de 'Tristana', película cuyos exteriores rodó casi íntegramente en Toledo Luis Buñuel.

Me hizo ilusión dormir en un hotel tan cinematográfico. Al volver a casa, se lo comenté a algunos colegas jóvenes y a varios alumnos veinteañeros, que me miraron extrañados porque Buñuel no les sonaba de nada y, desde luego, no lo asociaban con la cultura de la izquierda ni nada parecido, algo que ya imaginaba pues he notado que Lorca, Machado o Miguel Hernández, aunque les gusten literariamente, no son para ellos ninguna referencia y, desde luego, no los consideran 'influencers'.

En Campo Lugar han elegido alcalde a un joven de 26 años llamado Alejandro Broncano. Lo curioso del caso es que su abuelo fue alcalde cuatro legislaturas por el PSOE y él lo será por el PP. Alejandro razona: «Hace mucho que dejó de valer eso que se decía de que el PSOE era el partido de los pobres y el PP, el de los ricos». Sospecho que los socialistas no acaban de entender que los iconos de los 80 ya no movilizan, los pobres no creen en nadie y su electorado es una clase media que vota con la cabeza. Si cambian la campaña de hechos (pensiones, becas, salario mínimo, empleo) por la de emociones (miedo al fascismo y cosas así), están perdidos.