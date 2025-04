Comenta Compartir

La última vez que escribí sobre María Guardiola había que explicar quién era. Un mes después, los columnistas de la prensa nacional escriben Guardiola y ... no les hace falta decir más. Rosa Belmonte, siempre brillante y divertida, se refiere al abrigo sin mangas de Guardiola, que la hace parecer la sacerdotisa de alguna nave que vagase por una galaxia muy lejana. Federico (otro que no necesita explicación) la ha apodado La Niña del Alcornoque y hoy, en España, no eres nadie si no te ha motejado Federico, el rey del apodo y el remoquete según Fashionaria, o sea, Yolanda Díaz, la mujer del extraño prestigio para Rosa Belmonte.

Hace nada, ponías Guardiola en Google y salían cientos de enlaces a Pep Guardiola. Ahora, escribes Guardiola y sigue apabullando el entrenador del City, pero en el puesto 49 se cuela María, la líder del PP en Extremadura, que asombró a España cuando fue ella, dijo lo que pensaba y estuvo a punto de salvar a Feijóo, pero, tras la regañina de Ayuso y Esperanza, volvió al buen camino y, en vez de ser heroína efímera, se convirtió en presidenta. Sostengo que, si Guardiola hubiera mantenido su primer discurso, el que le salió del alma tras negociar con Buxadé, vicepresidente de Vox, ahora gobernaría Feijóo. Medio millón de mujeres urbanas de clase media, que habían votado al PP el 28 de mayo, se sintieron representadas por sus palabras y por el PP que Guardiola dibujaba. Pero la convencieron en Madrid de que en política es mejor pensar lo que se dice que decir lo que se piensa, obedeció y ya ven: medio millón de mujeres defraudadas y temerosas de Vox cambiaron su voto y ahora tenemos a Guardiola de presidenta famosa y a Feijóo hecho un lío.

