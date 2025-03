Comenta Compartir

Avanza la temporada ciclista y he de armarme de prudencia para no caer en la tentación de ironizar sobre el Giro y el Tour, que ... tanto me ayudan a dormir la siesta. Nada me hipnotiza y adormece tanto como ver pedalear al pelotón camino del Stelvio o del Tourmalet. Me gusta ver ciclismo, pero me duermo, qué le vamos a hacer, y si lo confieso en una columna, cae sobre mí la ira de los ciclistas, que, junto a los funcionarios, los tunos, los taurinos, los hinchas, las feministas y los comidistas, son los grupos más susceptibles e irritables.

Un columnista con trienios sabe perfectamente que no debe pisar esos avisperos so pena de salir malparado. El colectivo más susceptible es quizás el de los funcionarios. Cualquier ironía sobre su trabajo provoca una reacción de todos a una que es mejor evitar. Los tunos tampoco soportan bien la retranca. Si haces alguna gracia sobre su casticismo o su perpetuidad (tunos más allá de la muerte), saltan enseguida y no expliques que lo hacías sin maldad porque defienden su institución cual talibanes con pandereta. Y los hinchas… Una vez escribí que ganarle al San Roque de Lepe era como derrotar a un chiste y la afición lepera, que, se supone, es graciosa y se ríe de sí misma, llenó mi Twitter de mensajes dirigidos a mi madre. Con las feministas, bromas cero. Con los taurinos, ovación y silencio. Con los comidistas, todo está rico. Una vez ironicé sobre el cachopo con cierto conocimiento de causa por mi ascendencia asturiana, recibí mil mensajes llamándome inculto, en mi siguiente viaje a Gijón pedí cachopo en cada comida familiar y aun así no me perdonaron. Así que prudencia y a ironizar sobre Milei, que no se molesta casi nadie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión