El ministro Escrivá hablaba en el Senado mientras un senador serio, fuerte y formal, como el de la canción de Loquillo (he cambiado lo de ... feo para no faltar), no dejaba de hablar por teléfono. El ministro se enfadó, denunció a «ese señor que está a menos de un metro hablando por teléfono y no me deja oír», no hizo caso a Loquillo: «Para qué discutir, si puedes pelear», se calló y se sentó. La reacción del ministro me recuerda a la de tantos profesores, que, en los últimos años, ante la proliferación de teléfonos móviles funcionando en clase, optaron por marcharse del aula, a ver si así reaccionaban sus alumnos.

Ni el silencio del ministro ni las espantadas de los profesores han servido de nada. Los diputados y senadores siguen utilizando el móvil sin parar y los alumnos no han dejado de chatear y jugar hasta que la superioridad ha tomado la decisión de prohibir los teléfonos en el aula. Los escolares se han puesto en pie de guerra argumentando que quitarles el móvil es como quitarles un brazo, pero se quedan cortos: si te quitan un brazo, nada cambia en el aula; si te quitan el móvil, algo mejora. Un colega docente cronometró el tiempo que perdía en clase pidiendo a sus alumnos que guardaran silencio y el móvil. Salían 13 minutos diarios, 52 semanales, 1.768 anuales. Perdía 29 horas de clase cada curso rogando silencio. Ahora, con el móvil prohibido, solo pierde 8 minutos, 18 horas al año. ¿Cuántos minutos se pierden en las Cortes voceando, ovacionando y hablando por el móvil? Se necesitan nuevas normas en Congreso y Senado: móviles prohibidos, gamberros al aula de guardia y un lema inspirado por el Loquillo soltero: «Para qué pelear, si puedes callar».

