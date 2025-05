Gasolinera de Valdesalor, al lado de Cáceres y de la autovía de la Plata. Viernes 5 de abril. Diez de la mañana. Entro a llenar ... el depósito y me asombro ante lo nunca visto: 24 automóviles esperando para repostar. Me pongo en la cola y curioseo. ¡Caramba! Los 24 vehículos llevan banderas, escarapelas o cojines del Athletic de Bilbao. Van camino de Sevilla y yo voy camino de Montijo. Ellos asistirán a la final de la Copa del Rey y yo asistiré a la final del campeonato de aceites de Extremadura.

Esperar en la cola del surtidor no me irrita, pero me come la envidia. ¡Cómo me gustaría acudir a una final con los colores del Cacereño! Vivo en una provincia de Tercera División. Para ser exactos, de Segunda RFEF, un campeonato con un nombre francamente feo. Desde hace muchas temporadas, cada vez que entrevisto a un presidente del Cacereño, le pregunto si me moriré sin ver al club al menos en Segunda División. Todos me responden que tranquilo, que subiremos antes de mi defunción, pero pasan los años, mi seguro de vida cada vez es más caro y seguimos en la cuarta categoría del fútbol español.

Hago pis junto a un caballero que tararea el himno del Athletic. En la caja, el empleado no da abasto para cobrar. En las provincias de Segunda RFEF, vemos pasar de largo la Primera División: cientos de aficionados vigueses que bajan al Betis-Celta, caravanas de donostiarras que acuden al Cádiz-Real Sociedad. Nosotros nos conformamos con hacer caja en las gasolineras. Los bilbaínos regresaron de Sevilla con la copa y yo volví de Montijo con una botella de aceite. Me consuelo: no tenemos industria ni población para La Liga EA Sports, pero nuestros olivares son de Primera División.