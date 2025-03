Lo mejor que le puede pasar a un columnista es escribir en la última página. Se entiende que el lector debe acabar el periódico con ... una sonrisa amable. En la sección de opinión, hay que razonar seriamente sobre la huelga de jueces o en torno a la reunión de Feijóo con los fiscales, pero la contraportada es otra cosa. Ahí se puede escribir de jueces y fiscales, pero con ternura o con ironía.

Por ejemplo, referir la historia de aquel juez extremeño que tuvo que juzgar un incidente sucedido en un burdel y, durante la vista, no le quedó más remedio que someter a un interrogatorio exhaustivo a la madame, que se dedicó a dar explicaciones muy embarazosas para el juez: «El acusado estaba sentado donde se sienta usted, don Fulanito, mientras espera a las chicas. En esto llegó la Zutanita, esa que a usted tanto le gusta, y...». Y el juez cortó por lo sano, exigiendo a la señora que se ciñera a la pregunta o callara.

O aquel fiscal, también extremeño, que, antes de interrogar a un capador, le pidió que se presentara ante su señoría y el buen hombre lo hizo recurriendo a expresiones tradicionales: «Me llamo fulanito y soy capador para servirle». El fiscal reaccionó con reflejos, no fuera a ser: «Este Ministerio Público no precisa, por ahora, de sus servicios». Vayámonos a Vistahermosa (Ciudad Real), pero sin salir del mundo del derecho. Mi suegro me contaba que el notario de este pueblo manchego contrató a un limpiador de pozos negros, que, acabado su trabajo, le pidió 50 pesetas. El notario se sorprendió: «¡Coño, pues sí que eres caro! Ganas más que yo». Pero el pocero no se calló: «Pues hubiera cogido usted mejor oficio». En fin, la vida misma en la última página.