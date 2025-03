He sido profesor de la hija del narco Sito Miñanco y de la sobrina del capo Charlín. El día que la hija de Miñanco cumplió ... los 18 apareció en el instituto de Fontecarmoa con un Mercedes azul celeste descapotable. En el aparcamiento para profes se veían Seat 127 y Renault 5; en el de alumnos, Golf Cabriolet y BMW. A finales de los 90, publiqué en El Semanal reportajes sobre la narcocultura en la ría de Arousa. Uno se titulaba: 'Estudias o traficas'. Contaba la historia de varios de mis alumnos que dejaron de estudiar para dedicarse a descargar coca en las playas, traficar con ella en narcopisos, enriquecerse y reírse de sus compañeros: «¿Para qué os sirve estudiar?».

Otro reportaje trataba de tres jóvenes exyonquis que habían rehecho su vida gracias a Proyecto Hombre. Cuando fui a entrevistarlos no los reconocí hasta que me saludaron al unísono: «Hola, profesor». Me contaron que en las excursiones culturales que organizaba en los 80, iban en la parte de atrás del bus esnifando con los colegas, además de traficar en los baños del instituto. «Pero los profes no os enterabais ni sabíais qué era la coca», acertaron. En esa época, en Vilagarcía de Arousa comprábamos sin cargo de conciencia lujosos zapatos Lottusse por 500 pesetas en las zapaterías blanqueadoras de los narcos.

La narcocultura en el Campo de Gibraltar es parecida a la que existía en Arousa hasta que reaccionaron las madres coraje gallegas, dejamos de comprar gangas Lottusse y dotaron al servicio de aduanas de lanchas potentes y medios humanos y técnicos. El narcotráfico sigue existiendo en Galicia, pero nadie lo jalea, es perseguido con eficacia y ya no se plantea lo de estudiar o traficar.