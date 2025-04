Comenta Compartir

Tiene usted la tarjeta?», me preguntaba la cajera del supermercado mientras los clientes se impacientaban. «Pues no», le respondía secamente, con estrés de cola. La ... pregunta y la respuesta se han repetido durante más de 20 años y aún no sé por qué no tenía la tarjeta. Quizás se debiera a que me parecía una manía de jubilados peseteros, de frikis del dos por uno. Pero el otro día, en el pueblo de mi madre, donde no hay estrés de cola, el dueño del súper me bajó la tarjeta y oye, soy el tipo más feliz del mundo: ahorro una media de diez euros por compra y cada lunes juego en mi móvil a una ruleta de la suerte con premio seguro: la semana pasada, me tocaron seis batidos de cacao; esta semana, un 'pack' de cuatro flanes de huevo.

Si hubiera sacado la tarjeta hace 20 años, ahora tendría 2.000 euros más en la cuenta. Ha tenido que llegar la jubilación para entrar en esta dinámica absorbente del ahorro con tarjeta y, sí, también, del frikismo del dos por uno. No crean ustedes que van a librarse: esta neurosis es como la presbicia, nadie avisa, pero nos llega a todos. Así que, tras la presbicia, el síndrome del Tío Gilito. Cumples los 60 y empiezas a consultar la cuenta corriente mañana y tarde, te haces la tarjeta del súper y acabas con la neurosis de la pensión: el 24, día de pago, miras la cuenta cada 15 minutos a ver si has cobrado. Si toca extraordinaria, la situación roza la patología: todo el día pendiente del móvil hasta que la paga doble entra. Cuentan las crónicas que este mes se ha batido el récord nacional de pensiones: 25.000 millones de euros. Lo que no cuentan es que la extraordinaria es la culminación semestral de nuestras aspiraciones, el 2x1 supremo.

