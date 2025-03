Comenta Compartir

Si dejo a un lado ideología e historia, emociones y sentimientos, que no son lo mismo, afinidades y manías... Si me quedara con cuestiones meramente ... prácticas, Zapatero habría sido un presidente estupendo porque eliminó el olor a tabaco de mi ropa y Sánchez es un presidente detestable porque me llena el autobús urbano de adolescentes alborotadores y me obliga a coger los billetes de tren con dos meses de antelación.

Lo reconozco, soy un cascarrabias, pero es que la gratuidad del transporte público para los jóvenes complica la vida a quienes montamos en él a menudo pagando nuestro billete. No hay asientos libres, es imposible viajar tranquilo, excepto a primera hora, que los estudiantes van dormidos y callados, pero después, aquello es un guirigay tremendo. Y si llueve o hace frío, piensan que nada mejor que hacer unos viajes de balde, de ida y vuelta, en pandilla, con calorcito, música y el cachondeo del bamboleo. Y qué decir de los trenes. Nunca olvidaré cuando tuve que viajar de Cáceres, ciudad sin aeropuerto, a Pamplona en avión y en enero porque no había billetes de tren ya en noviembre. Media España parece irritada por la amnistía, pero quizás haya otra media más preocupada por lo que le afecta de manera práctica, sin altura de miras, menos interesada por Puigdemont que por la subida del salario mínimo, el blindaje de la revalorización de las pensiones atendiendo al IPC o las 37,5 horas de trabajo. La clave de la legislatura que empieza puede ir por ahí. O se impone el España se rompe por culpa de las cesiones a Cataluña o triunfa el España te protege con medidas sociales como esta del bus gratuito, que detesto, pero es un bálsamo para muchas familias.

Temas

Cáceres