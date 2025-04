Comenta Compartir

Cuando estudiaba en Salamanca, tuve una medio novia de Béjar. Los fines de semana, regresaba al pueblo y sus padres la presionaban para que me ... dejara. Razonaban que yo era comunista y manco. Cada lunes, cuando volvíamos a vernos, me tocaba convencerla de que yo no era comunista ni por asomo y que lo de manco, pues bueno, tampoco era tan grave. Aguantamos así unos meses, pero entre sus padres y un chico más guapo, más alto, con dos brazos y socialdemócrata, acabaron convenciéndola de que yo no era un buen partido y se quebró nuestro medio noviazgo.

Llevamos ya cien años empleando el calificativo comunista como compendio de todos los males. En septiembre de 1923, en el manifiesto que justificaba el golpe de estado de Primo de Rivera, ya se aducía como causa del levantamiento militar la «impune propaganda comunista». En esa fecha, los comunistas españoles no llegaban a mil, sus actividades se reducían a la provincia de Vizcaya y se camuflaban como un supuesto club de fútbol, el Oriente C. F., pero esos presuntos futbolistas se utilizaron como pretexto para sacar el ejército a la calle. Franco también usó el comunismo para justificar el Alzamiento, aunque en España, en 1931, según Ángel Viñas, solo había 8.800 afiliados a un PCE presente en Vizcaya, Sevilla y Asturias. El comunismo ha sido un infierno en la URSS y sigue siéndolo en Corea del Norte, pero en España solo tuvo pujanza a medida que avanzaba la Guerra Civil. En 1977, los comunistas favorecieron la Transición y hoy vuelven a ser residuales, pero son agitados como espantajo por los padres para descartar a los yernos indeseados y por Milei y Ayuso para acabar con Sánchez, guapo, alto y socialdemócrata.

