Los columnistas de provincias, aunque seamos de muchas provincias, sentimos de vez en cuando accesos de frustración por no estar en la Corte, disfrutando de ... hilo directo con el poder. Por mucho que nos consolemos con la universalidad de la aldea, la realidad es que los columnistas de capital están junto a la Zarzuela, la Moncloa y el Santiago Bernabéu y quienes escribimos A la Última nos tenemos que conformar con Las Gaunas, La Condomina y el Príncipe Felipe, que no es un monarca, sino el estadio de mi pueblo.

Pero, últimamente, me está sucediendo algo que me tiene asombrado. Este verano, la política de moda en el columnismo nacional ha sido María Guardiola, que ya les he contado que se crió en un edificio contiguo al mío, sus padres fueron a mi boda y la conocí cuando iba en carricoche de bebé. No contento con esa casualidad, ahora resulta que Pedro Rocha, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, es el señor al que le compro las corbatas que me pongo cuando acudo a las bodas y a las fiestas del diario HOY. En mi armario, cuelgan tres camisas de corte sahariano, una trenka y una chaqueta de su tienda 'Chevalier', nombre que resume el concepto que se tiene de él en Cáceres: un caballero educado, discreto y conciliador.

Pero la cosa no acaba ahí porque el viernes fue noticia nacional la última censura de una obra teatral por un ayuntamiento, Talayuela, con gobierno PP-Vox. Pues la joven directora y productora del montaje, el autor de la obra, que denuncia la violencia machista, y el actor protagonista han sido alumnos míos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Para qué quiero ser columnista de Corte si la vida está en la aldea.