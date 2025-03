Comenta Compartir

Estoy sentado con el periódico en la terraza de un bar de mi barrio. En la mesa de al lado, una anciana con su perrito. ... Llega un octogenario y saluda con voz de aguardiente: «Aquí estás como cada día, Chocholoco». Pego un respingo, pero la aludida no se inmuta y anima a su perro a saludar. El chucho ladra con más educación que el caballero. Superado el trauma de la perturbación mental-vaginal, sigo leyendo hasta que aparece otra señora con otro can y resuena otro saludo brutal: «Hola, fulanito, cada vez más tragón y sinvergüenza». Me giro con disimulo. Entiendo lo de tragón porque el octogenario da cuenta de una tapa de morcilla bofera. Lo de sinvergüenza lo aclara él al devolver el saludo: «¿Sabes, menganita?, cuando me emborracho, trato a mi mujer de tú y a ti, de fulana».

Seriamente abrumado, no puedo seguir leyendo, pero Chocholoco, Tragón y Fulana parecen contentos y empiezan a hablar de lo que ellos llaman «sus chuchines». Tan finos con los perros, tan bestias con las personas. «Cosita bonita, saluda a tu amiguito», conmina a su can la señora con las facultades psicovaginales perturbadas. «¡Vaya pelambrera!», alaba el devorador de morcillas el espectacular cardado del chucho de doña Fulana. «Es que va de boda y es tan presumidino», aclara ella. Agotados los halagos, don Tragón recurre a las sentencias: «Da gusto verlos, yo creo que muchas veces son mejores los animales que las personas». «Y usted que lo diga», pienso para mí y recuerdo que este fin de semana ha estado por aquí el presidente Milei, que también dice barbaridades de las personas, pero ama tanto a su perro que habla con él a pesar de estar muerto. Definitivamente, don Tragón tiene razón.

