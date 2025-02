Biodramina y feminismo

Comenta Compartir

He probado dos drogas duras en mi vida: la Biodramina D y el Optalidón. En un viaje en autobús entre Cáceres y Badajoz para ver a mi novia, tomé una pastilla de Biodramina D: no quería que ella me recibiera mareado y a punto de ... vomitar. Cogí tal colocón que, en un rapto de lucidez, llegué a la conclusión de que el marxismo no era la solución, aunque sí podía ser un buen método de análisis social. La lucidez continuaba cuando bajé del autobús y mi novia debió de quedar encantada con mi personalidad 'biodramínica' porque se casó conmigo.

Ahí entra en escena la segunda droga porque en el banquete nupcial tenía tal dolor de cabeza que tomé dos optalidones. Otro colocón y más lucidez: me convertí en un novio poseso que iba por las mesas dedicando las tarjetas del menú a familiares y amigos. Varios lloraron con la dedicatoria y en ese momento decidí ser escritor. Al poco tiempo, las autoridades sanitarias prohibieron aquellas dos drogas y me dejaron huérfano de estimulantes legales para encontrar una lucidez que me ayudara a escribir y discernir. Ya no soy marxista, pero, lo reconozco, soy machista porque el mundo me ha hecho así. En mi casa, mis hermanas ponían la mesa, hacían las camas, volvían a casa por la noche una hora antes que los varones y, en nuestro mundo, las cosas se hacían por cojones, las mujeres con personalidad tenían dos cojones y las buenas personas eran cojonudas. Desconfío de mis coetáneos que presumen de ser feministas. El feminismo es complejo: exige formación, lecturas, educación, compromiso... Una Biodramina D me demostró que el marxismo era inaplicable. Lo del feminismo es diferente: no necesito estar lúcido para saber que triunfará.

