Llevo semanas eludiendo lo de la amnistía. Ni escribo, ni hablo, ni tan siquiera gesticulo cuando sale el tema. Pero el otro día entré en ... la frutería y me soltó el frutero: «¿Puedo hacerle una pregunta profesional?». Asentí confiando en que se trataría de una cuestión docente, pero me sorprendió con un disparo a quemarropa: «¿Qué piensa usted de la amnistía?». Inmediatamente, se hizo el silencio. Seis clientas expectantes y yo discurriendo a toda velocidad: «Si me escaqueo, pensarán que soy un cobarde o peor aún, un botarate sin criterio». Así que opiné.

«La cuestión no es la amnistía, sino si es preferible que el Gobierno esté condicionado por la ultraderecha emocional, castiza, reaccionaria e inquisitorial que condensa todos los frenos que históricamente han impedido el desarrollo científico, cultural y democrático de España o es preferible que lo condicione el nacionalismo, otro movimiento emocional, reaccionario, egoísta y ultraconservador, que desde el Romanticismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de España», solté de corrido.

Las señoras callaban, el frutero no parpadeaba. Una profesora jubilada rompió el hielo con un acicate: «¿Entonces?». Recurrí a los clásicos: «Entonces, saldremos adelante, como siempre. Ya dijo Bismarck que somos el país más fuerte del mundo porque llevamos siglos intentando destruirnos y no lo hemos conseguido». La profesora replicó: «Creo que la frase no es de Bismarck». Le di la razón: «Efectivamente, no está claro quién la pronunció, pero es muy cierta». Ninguna señora se impacientaba y el frutero, en lugar de agilizar las ventas, me desnudó: «Todo eso está muy bien, pero no me ha dicho qué piensa de la amnistía».