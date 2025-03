Comenta Compartir

El día que conté en un artículo que mi mujer hacía gel ecológico con jabón Lagarto y bicarbonato, el jabón Lagarto se agotó en Badajoz. ... Cuando un youtuber explicó que los caramelos Halls extrafuerte eran muy buenos para el sexo oral, se acabaron las existencias. Y no me pregunten por los detalles de esta práctica sexual mentolada porque en las columnas serias no se dan detalles. Los manifestantes que dicen «putodefender España» (¿cómo tomarse en serio a alguien disfrazado de 'putodefensor'?) enarbolaron frente a la sede del PSOE en Ferraz una colección de muñecas hinchables. La consecuencia era de esperar: resulta casi imposible encontrar en los 'sex shops' españoles ejemplares de estas muñecas protesta.

«Somos raros y nos gustan las cosas raras». El aforismo no es mío, sino de Carol Lim y Humberto Leon, insignes prescriptores de moda. Sexo con Halls, gel con Lagarto, política con muñecas... España no se rompe, España enloquece. Esta sentencia sí es de un servidor. Solo nos complacen los contrastes, lo inesperado, lo extravagante... Lo resume John Galliano con otro aforismo: «Estilo es llevar un vestido de noche a un McDonald's y tacones al fútbol». Si en una ópera la soprano tosía en el primer acto, era señal de que en el tercero moriría de tuberculosis y, aforismo de Churchill, la democracia consistía en que, cuando sonaba el timbre de madrugada, era el lechero. Eso se acabó: he visto una 'Bohème' en la que los cantantes eran astronautas y Mimí no tosía y si suena el timbre de madrugada, seguro que no es el lechero, sino su pareja cargando con una muñeca hinchable: viene de «putodefender España», se justifica con aforismos y, lo peor, le huele el aliento a menta.

