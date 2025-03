Comenta Compartir

Me gusta el fútbol pequeño, el de verdad. Nunca he sido socio de un gran club, pero en mi mesilla de noche guardo los carnés ... de los equipos de las ciudades donde he vivido: Cacereño, Zamora, Salamanca, Arosa... Me fascinan esos clubes ascensor que no sabes situar en el mapa: Panaderías Pulido, Ursaria, Polvorín, Atlético Pulpileño... Solo en los estadios de esos equipos sin grandes pretensiones suceden extravagancias como el sorteo de la caca de la vaca (Quintana de Raneros CF) o el equipo visitante salta al campo y lanza cajas de mantecadas al público. Eso hacía el Astorga el año que ascendió a Segunda B. Cuando vino a jugar a Cáceres, me fui del campo con los dulces para la merienda debajo del brazo. Quince días después, vino la UD Logroñés y los aficionados acudimos al estadio con bolsas para traernos botellas de vino, pero no hubo tal.

Hace unos veranos, los clubs de fútbol populares celebraron en Palencia su primer encuentro y hubo un concierto de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz (FRAC), famosa por su disco 'Odio eterno al fútbol moderno'. Porque el fútbol antiguo de los pueblos de España también tiene su música. No son himnos tan bonitos como el 'Partido a partido' de Sabina y Leyva para el Atlético ni tan emocionantes como el de El Arrebato para el centenario del Sevilla... Pero son directos como su fútbol. La UD Logroñés no lanza botellas de Rioja a la grada, pero tiene un himno sin metáforas: «Cantemos unidos, gocemos contigo... Gol, gol, gooool». Ayer jugó un partido de rivalidad provincial contra el Calahorra, que tiene su himno del Centenario: «¡Alé, alé, alé, Calahorra!, club de mis amores». Esos son los partidos que me gustan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión