La izquierda cainita El zurdo Mientras el PSOE y Podemos son incapaces de pactar pese a coincidir en lo importante, el programa, la derecha siempre acaba poniéndose de acuerdo ANTONIO CHACÓN Badajoz Domingo, 4 agosto 2019, 08:59

Tres veranos después, la historia se repite: vuelvo de vacaciones y España sigue en funciones. Si en 2016 la historia acabó en tragedia para el PSOE, en este 2019 ha comenzado con una farsa, con la farsa de negociación que el renacido Pedro Sánchez ha iniciado y reiniciado a diestro y siniestro para lograr la investidura. En el colmo del cinismo, el otrora adalid del 'no es no' a Rajoy tiende la mano derecha al PP y a Ciudadanos para que demuestren su patriotismo y le hagan presidente, al tiempo que insiste en ofrecer con la mano izquierda un pacto a la portuguesa a su «socio preferente», Unidas Podemos, tras no lograr la reelección el 25 de julio al fracasar las negociaciones contra reloj para formar un Gobierno de coalición. Negociaciones condenadas al fracaso, como todo lo que se hace a prisa y corriendo y con desgana, pues el candidato socialista las aceptó a regañadientes y con una condición 'sine qua non' que esperaba que Iglesias no cumpliera, pero este sorprendió a propios y extraños dando un inteligente y generoso paso al lado.

Pero tanto tensó el líder morado la frágil cuerda que acabó rompiéndose. Fue víctima de su ambición y su ingenuidad. De su ambición porque, como le lanzó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, «el cielo se conquista de nube en nube». Y de su ingenuidad porque cayó en la trampa que le tendió Sánchez, que ahora tiene el argumento que necesitaba para retratar a Iglesias como el traidor que impidió por segunda vez un Gobierno socialista por un puñado de sillones, poniéndolo entre la espada y la pared, en la disyuntiva de forzar una repetición de las elecciones o pactar un programa con el PSOE y apoyar un Ejecutivo de Sánchez sin entrar en él, como defienden IU y los Anticapitalistas. Sigue así el líder socialista una de las recomendaciones, recogidas en su 'Breviario de campaña electoral', que Quinto Tulio Cicerón (el precursor romano de Iván Redondo) da a Marco Tulio Cicerón cuando en el año 64 a.C. inició la campaña para el consulado romano asesorado por su hermano pequeño: «Por mucha fuerza que tengan por sí mismas las cualidades naturales de un hombre, creo que, en un asunto de tan pocos meses, las apariencias pueden superar incluso esas cualidades». Y siguiendo consejos como este, Marco obtuvo una gran victoria.

Pero mal haría Sánchez, alentado por las divisiones internas en su socio preferente y las encuestas de Tezanos, en caer en la tentación de llamar a las urnas a una ciudadanía ya hastiada. Corre serio riesgo de que ocurra lo que sucedió en Andalucía. Como hemos visto allí, en Madrid o en Murcia, las derechas, más pragmáticas, acaban siempre poniéndose de acuerdo. En cambio, las izquierdas, más dogmáticas, tienen una tendencia cainita a pelearse por cuestiones bizantinas estando de acuerdo en lo mollar: el programa. Y es que a la izquierda le sobra razón pura, pero le falta razón práctica.