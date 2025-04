Italia multiplica sus compras de aceite en Extremadura por su mala cosecha

La sequía ha lastrado la producción de aceite del oliva en Italia. Una realidad que ha tenido una repercusión directa en Extremadura, a pesar de ... que la cosecha en la región también ha sido más reducida que en una campaña normal.

Las exportaciones extremeñas al mercado italiano se han incrementado en el inicio del año. Exactamente lo han hecho en un 224% sólo en enero, al pasar de los 11,2 millones de euros de 2023 a los más de 36,3 millones del primer mes del presente ejercicio.

Un incremento en el total de las exportaciones superior a los 25 millones de euros de los que el aceite de oliva es el principal responsable.

La cifra 20,7 millones de euros se vendieron más de aceite de oliva a Italia en enero de 2024, que en el mismo mes del pasado ejercicio

En total, desde la región se vendió aceite a Italia por valor de 22,6 millones de euros sólo en enero, que son 20,7 millones más que en el mismo mes del pasado año. Es decir, un incremento del 1.078%. «En Extremadura no ha habido una mala campaña de aceite; hemos estado por encima de la media», expone Alfonso Montaño, responsable del Área de Tecnología de los Alimentos y del Grupo de Investigación de I+D de Ctaex.

De eso se han beneficiado las almazaras de la región, que han mantenido cierto nivel de producción y han podido exportar.

Desde el otro lado, las empresas envasadoras italianas, necesitadas de producto para surtir a sus clientes, han buscado en los mercados exteriores el aceite que la climatología ha impedido elaborar a los productores locales. «El aceite que se hace en Extremadura es muy bueno, los agricultores hacen un gran trabajo, la producción se ha tecnificado, las almazaras ya clasifican por calidades y nuestros productos son muy valorados; eso en Italia lo saben», afirma Juan Antonio Fernández, técnico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Monterrubio.

El comercio de aceite de oliva es habitual entre Extremadura, como desde Andalucía, e Italia. Y en ambas direcciones.

Buena parte de las ventas desde la región se hacen a granel para empresas envasadoras italianas que luego lo comercializan

Lo más habitual es que desde España se exporte. En nuestro país se producen de media 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva al año y el consumo interno apenas llega al medio millón de toneladas. El resto de la producción va a los mercados exteriores. «Tenemos productos muy competitivos en calidad a escala internacional», remarca Fernández.

El rol más común de las cooperativas extremeñas en el mercado internacional es de la venta a granel de producto de alta calidad. Ese aceite lo compran envasadoras que son las que lo ponen en las manos del cliente final o del comercio minorista en diferentes puntos del mundo. «En Extremadura tenemos algo de miedo al mercado internacional y siempre nos ha faltado ese paso», según el técnico de la DOP Aceite de Monterrubio.

Al contrario que España, Italia produce menos aceite del que consume su mercado interno y, además, necesita producto si quiere llegar a otros mercados. «España en general, pero también Extremadura, claro, han sido por cantidad, calidad y por precio un buenos proveedores», detalla Montaño.

Es decir, las empresas envasadoras italianas compran de manera recurrente aceite en países como Grecia y España, grandes productores. «Este año en Extremadura se ha elaborado mucho aceite de aceituna de la variedad manzanilla de Sevilla –cultivada en Badajoz– que son picantes y de color verde y muy apetecibles en el mercado italiano», comenta Montaño como otro de los motivos, más allá de la baja producción en Italia, para el aumento de las exportaciones extremeñas al país transalpino.

Otra causa que observan en el sector extremeño para las mayores ventas a Italia es el precio del aceite. Es un producto que se ha encarecido mucho y no todas las empresas pueden soportar el elevado coste. «Hay envasadoras españolas que no han podido pagarlo, por lo que el aceite ha terminado en otros mercados», informa Fernández desde la DOP Aceite de Monterrubio. «Si Italia no hubiera comprado ese aceite extremeño, seguramente se habría quedado sin vender», apostilla Montaño.