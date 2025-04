Ismael Higuera es alcalde de Fuenlabrada tras un voto a favor de un edil de PP o JUEx

Voto secreto para elegir alcalde, no a través de la mano alzada. Empieza el sábado el recuento en el Pleno de Fuenlabrada de los Montes ( ... 1.755 vecinos, comarca de La Siberia). El candidato socialista y alcalde en las dos últimas legislaturas, Ismael Higuera, suma su quinto voto a favor pero el PSOE solo tiene cuatro ediles. Un concejal del PP o de Juntos por Extremadura (JUEx), los otros dos partidos con representación, le ha votado, deshaciendo por tanto un posible acuerdo de gobierno entre tregionalistas y populares.

Los populares dicen que ha sido uno de JUEx. Estos, que el PP solo echa «mierda» a JUEx y que, en cuanto puedan, se plantean presentar una moción de censura y que se vote a mano alzada.

«Me parece que ya hemos ganado, ¿no?», le preguntó Higuera a una compañera de la candidatura cuando oyó que había recibido el quinto voto y alcanzaba la mayoría absoluta. «Si, ya hemos ganado», le confirmó. En realidad, Ismael Higuera sabía de sobra que había logrado alcanzar de nuevo el bastón de mando. «Me sentí como si me hubiera tocado la lotería porque era algo inesperado. Sé que JUEx y PP llevaban semanas negociando y no había trascendido nada. Se daba por hecho el acuerdo entre ellos pero está claro que no lo hubo», remata. Todo lo que no fuera un apoyo entre los dos partidos iba a permitir el Gobierno del PSOE, al que le valía incluso una abstención de uno de los ediles de JUEx o PP.

Higuera, al frente de la lista socialista, se quedó a nueve votos el 28 de mayo de reeditar la mayoría absoluta en su pueblo. Recibió 545 sufragios de sus vecinos (4 ediles), 213 votos más (casi 18 puntos porcentuales más) que el segundo, Juntos por Extremadura, que se quedó en 2 ediles. Su cabeza de lista es Juan Carlos Sequera, antiguo número 2 del PP en las elecciones celebras en mayo de 2019. En tercer lugar quedó la candidatura popular que encabezaba Julio Solana (318 votos, 2 ediles). La lista regionalista bebía en esta ocasión en buena medida de antiguos dirigentes o simpatizantes del PP.

El desacuerdo final entre JUEx y PP parece estar en quien ostentaba la Alcaldía los cuatro años. El PP pedía que tuviese dos años el mando pero los regionalistas, «como ha pasado en Siruela (con alcalde del PP toda la legislatura gracias al apoyo del JUEx), no estaban dispuestos a ese reparto.

«¿Por qué allí sí y aquí no?. Pensamos que un acuerdo donde prime cambiar de alcalde cada dos años perjudica al pueblo al cortar de raíz la continuidad de los proyectos», ha escrito en Facebook Sequera.

«Nuestros dos votos han ido a Sequera, al final de forma desinteresada», replicó Solana, que antes había dicho que «los pactos son negociaciones. Por ello se ofreció dos años de gobierno para así poder pactar y gobernar».