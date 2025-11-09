Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo La presentadora es fundadora, junto al escritor Luis Landero, Víctor Madera, y el alcalde, Manolo Gutiérrez, de la Asociación Amigos del Castillo de Luna de Alburquerque

Irene Toribio Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:38

La reconocida presentadora ha vuelto a su pueblo de Badajoz de la mano de una iniciativa cargada de orgullo y raíces: convertir el Castillo de Luna, la fortaleza de Alburquerque, en una referencia cultural del municipio y su entorno. Ese es el objetivo de la Asociación Amigos del Castillo de Alburquerque, que hizo este sábado su puesta de largo en un acto que contó con destacadas personalidades. Entre los fundadores se encuentran el escritor Luis Landero, la comunicadora Isabel Gemio y el empresario Víctor Madera (fundador del grupo QuirónSalud) que, junto al alcalde y un grupo comprometido de vecinos del municipio, han impulsado la creación de esta agrupación.

Isabel Gemio no ha dudado en sumarse a esta iniativa de la que ha presumido orgullosa ante sus más de 50.000 seguidores en redes sociales, confesando que el de ayer fue «un día para recordar».

«Presentación de la Asociación Amigos del Castillo de Luna, Alburquerque. Mi pueblo. Un honor ser fundadora junto mi a paisano el escritor Luis Landero, Víctor Madera, y el alcalde, Manolo Gutiérrez», confiesa Gemio. Les acompañaron más de cien personas entre las que había empresarios, periodistas, médicos como Florencio Monje, escritoras como Inma Chacón o Javier Sierra, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

El de ayer fue, en palabras de Gemio, «el primer paso para darle un futuro a un castillo que tiene mucho que ofrecer. Porque es espectacular y único».