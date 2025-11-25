Isabel del Alentejo

¿Quién era Agustina de Aragón? Los 'boomers' la conocen perfectamente, pero dudo que las generaciones X, Z y millennial sepan de quién hablo. Agustina ... de Zaragoza Doménech (Barcelona, 1786-Ceuta, 1857) era una mujer que el 2 de julio de 1808 se convirtió en un mito español. Casada a los 17 años con un artillero, ese día, con 22 años, galvanizó a los soldados españoles que intentaban resistir los asaltos del ejército francés a Zaragoza. Agustina se adelantó hasta un cañón de 24 libras situado en la puerta zaragozana del Portillo y, con su ímpetu y su puntería, causó muchas bajas a los franceses y levantó la moral de la tropa, que aguantó el envite francés. Agustina se convirtió en una heroína para 'The Times' y su hazaña fue recogida en los libros de Historia del Bachillerato.

En esos libros conoció mi generación a Agustina, que fue descrita por el general Palafox como alta, de gran vivacidad, morena y con unos ojos hermosos. Su actividad bélica empezó en Zaragoza y acabó en la batalla de Vitoria en 1813. Un reciente libro escrito por Rafael Zurita –'Agustina de Aragón. Vida y mito de una heroína de guerra'– arroja luz sobre este mito español que, además de aparecer en libros de texto, ser pintada por Goya y alabada en un poema por Lord Byron, ha protagonizado cómics y mangas.

Si los países dibujan su identidad gracias a la alteridad, al otro, al enemigo, está claro que España se autoafirma frente al inglés y al francés, como queda patente por heroínas legendarias como Agustina en Zaragoza y María Pita en A Coruña, que se enfrentó a un ataque francés a la ciudad levantando los ánimos de una tropa española desmoralizada como se puede leer en el 'María Pita' de María del Carmen Saavedra Vázquez.

Resulta curioso que esa alteridad identificadora no se enfoque hacia Portugal. De hecho, mientras en España son frecuentes las apariciones de vírgenes (Tentudía, de la Luz) y del apóstol Santiago ayudando a los cristianos leoneses o castellanos a vencer a los musulmanes, solo hay una intervención divina para ayudarnos a ganar a los portugueses. Es el caso de la Virgen de Carrión en Alburquerque.

En Portugal, también hay heroínas, pero lucharon contra los españoles, enemigo tradicional frente al que se ha ido modelando la identidad portuguesa. Isabel Pereira 'Isabel do Alentejo' en Ouguela, frente a Albuquerque, peleó en las trincheras, repartió pólvora, fue herida, pero se repuso y enardeció a los 45 soldados que defendían la fortaleza fronteriza para resistir a 1.200 soldados españoles, y Deus a Deu (Dios la ha Dado) en Monção, a orillas del Miño, habiendo cercado su ciudad las tropas españolas, tuvo la brillante idea de entregar el último pedazo de pan de que disponía el pueblo para así demostrar, engañosamente, que en Monção sobraba de todo y podían resistir. Los españoles también se retiraron.

Lo más parecido que tenemos en Extremadura a María Pita, Agustina de Aragón, Isabel do Alentejo o Deus la Deu es la cacereña Isabel Gómez, más conocida como Isabel La Folica. Vivía en la cuesta de Aldana, parte antigua de Cáceres, y estaba amancebada con el marqués de Lorenzana cuando llegó a Cáceres el ejército francés del mariscal Víctor. Un sargento y dos cabos franceses violaron a Isabel en su propia casa, pero La Folica se vengó: tres días después, invitó a su casa a los violadores, los emborrachó, les arrancó el bigote y los tiró a un pozo, donde perecieron ahogados. Pero La Folica no salió en 'The Times', Palafox no la alabó y solo aparece en las páginas 62, 68 y 69 de 'Recuerdos cacereños del siglo XIX', de Publio Hurtado, y en el HOY.