Cementerio de Ouguela, visto desde la muralla. E. R.
Un país que nunca se acaba

Isabel del Alentejo

Agustina de Aragón y La Folica. Famosas heroínas españolas y lusas y anónimas extremeñas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

¿Quién era Agustina de Aragón? Los 'boomers' la conocen perfectamente, pero dudo que las generaciones X, Z y millennial sepan de quién hablo. Agustina ... de Zaragoza Doménech (Barcelona, 1786-Ceuta, 1857) era una mujer que el 2 de julio de 1808 se convirtió en un mito español. Casada a los 17 años con un artillero, ese día, con 22 años, galvanizó a los soldados españoles que intentaban resistir los asaltos del ejército francés a Zaragoza. Agustina se adelantó hasta un cañón de 24 libras situado en la puerta zaragozana del Portillo y, con su ímpetu y su puntería, causó muchas bajas a los franceses y levantó la moral de la tropa, que aguantó el envite francés. Agustina se convirtió en una heroína para 'The Times' y su hazaña fue recogida en los libros de Historia del Bachillerato.

