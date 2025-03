Iron Maiden reivindica el heavy metal en Miajadas

Cuatro años después del histórico concierto de los Dire Straits en el Príncipe Felipe de Cáceres, otro pueblo cacereño volvió a estar en el mapa ... gracias a un grupo de rock.

En 1996, Miajadas reunió a alrededor de 5000 personas para asistir a un evento importante: el concierto de uno de los grupos más significativos de la historia e idiosincrasia del heavy metal: Iron Maiden. Sus más de 100 millones de discos vendidos y la calidad de sus directos, que se caracterizan por el uso continuo de artefactos o artilugios para sorprender al espectador, son solo una breve representación de la exitosa carrera de la banda británica fundada por el bajista Steve Harris en 1975.

El grupo británico actuó en la localidad miajadeña dentro de un tipo de gira poco frecuente en las grandes bandas musicales: conciertos por pueblos rurales. Un tour que los fans españoles llamaron «Gira rural española» y que tenía a Miajadas como única parada extremeña junto con San Javier (Murcia), Fraga (Huesca), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Villarrobledo (Albacete).

Esta gira provocó un enfado por parte de los seguidores, que no podían entender por qué un grupo de la talla de los intérpretes de «The Trooper» había prescindido tocar en los grandes recintos o estadios para acercarse a localidades más pequeñas.

Esa crítica, sin embargo, no afectó al número de espectadores que asistieron al concierto en el campo de fútbol de Miajadas: aproximadamente 5000 personas que desbordaron la capacidad del estadio (2.500 espectadores). Una capacidad poco idónea para las actuaciones de grandes grupos internacionales pero que en localidades como Miajadas supone un apoyo muy importante para el pueblo.

Así fue el concierto

Antes de Iron Maiden, actuaron dos grupos de teloneros. La gran noche del rock para los miajadeños comenzó a las 20:30 de la mano de la banda cacereña Superstición.

Para este grupo, actuar al lado de los Maiden era la gran oportunidad de su carrera y la aprovecharon al máximo, a pesar de que todavía no se había llenado el estadio y el asfixiante calor hacía su inminente presencia.

En los alrededores del estadio se empezaron a juntar grupos de aficionados al heavy metal luciendo las vestimentas típicas de estos shows musicales y algunos ya iban vestidos para la ocasión con camisetas de Iron Maiden.

Poco a poco, el estadio se iba llenando y la tensión y las ganas de vibrar y saltar se apoderó de la audiencia hasta que salió al escenario la banda alemana Helloween, teloneros de los Maiden durante toda la gira rural. Todo el mundo se puso a corear sus canciones poniendo a prueba la capacidad de las vallas de seguridad instaladas en el escenario que separaban al grupo de la audiencia.

Pero el éxtasis y la euforia llegó a las 00:32 de la noche. El público reclamaba al grupo por el que han viajado a Miajadas para verlos. Steve Harris y sus compañeros se subieron al escenario entre gritos y aplausos.

Los primeros riffs de la canción «Man of the edge» revolucionaron y volvieron loco a todo el estadio que no pararon de entonar, a pleno pulmón, todos los grandes éxitos de los británicos.

Fue un concierto en el que el grupo británico se entregó a un público que venía de fuera de Miajadas, con una importante asistencia de público procedente de la ciudad portuguesa de Évora, que tardaron un día en llegar a la localidad y la abandonaron al terminar el concierto.

A pesar de la poca afluencia de público, la organización se mostró satisfecha con el resultado del espectáculo.