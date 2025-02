Irene de Miguel pide la dimisión de Sandra Valencia y esta dice que se dirigió a ella de forma cordial

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido la dimisión de la diputada popular Sandra Valencia por el incidente que tuvo lugar este jueves ... durante la sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura. Asimismo, ha reclamado al PP que intervenga ante lo que califica como amenaza, lo que considera «extremadamente grave y que traspasa unas líneas rojas».

Tras el debate sobre educación afectivo sexual y el PIN parental que tuvo lugar en el pleno, y después de que Irene de Miguel recordara que Sandra Valencia formó parte de la última candidatura del alcalde de Malpartida de Cáceres, condenado por violencia de género, la diputada popular salió del hemiciclo y se detuvo junto a la portavoz de Unidas por Extremadura, con quien tuvo un enfrentamiento dialéctico.

Irene de Miguel insiste en que se dirigió a ella y le dijo «ten cuidado, protege a tu hijo» mientras le cogía del brazo, una expresión que después le repitió. Tras lo ocurrido, la portavoz de la coalición de izquierdas pidió el amparo de la Presidencia de la Mesa, ante lo cual el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, pidió la palabra para criticar lo que consideraba que era «un circo de Podemos».

La portavoz de Unidas por Extremadura abandonó el pleno visiblemente afectada. Por la tarde anunció que había presentado una denuncia ante la policía.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha afirmado que «las explicaciones no me sirven porque no reconoce los hechos». Además, critica que Valencia no haya pedido perdón y que trate de echarle la culpa a ella. A su juicio, «se ha equivocado y debería dimitir».

En su opinión, «hay grupos políticos que se creen impunes», por lo que ha pedido al PP que dé ejemplo y pida la dimisión o trate de cesar directamente a Sandra Valencia, quien considera que no está capacitada para ocupar su escaño. «Vino de una manera agresiva a decirme unas frases que no tiene ninguna justificación», ha añadido.

Irene de Miguel ha reconocido que Sandra Valencia le llamó, pero como no conocía su número no se lo cogió. Tras varios intentos, la diputada popular habló finalmente con su jefe de prensa, a quien dijo que quería hacer una reflexión sobre lo ocurrido. «Debería disculparse, pero asumir lo que hizo», ha apuntado.

En cuanto a su queja parlamentaria, espera que se trate en la Mesa de la Asamblea y en la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Niega la amenaza

Por su parte, Sandra Valencia ha negado que amenazara a Irene de Miguel y ha asegurado que se dirigió a ella durante el pleno de forma cordial para tratar asuntos abordados durante el debate sobre temas educativos, por lo que en todo caso fue malinterpretada.

«Yo no he amenazado a nadie, jamás», ha indicado la diputada popular, quien ha comparecido acompañada por varios miembros de su grupo. Según su versión, cuando abandonó el hemiciclo se detuvo junto a Irene de Miguel con un tono conciliador para reflexionar sobre cuestiones tratadas en el debate sobre educación y en concreto sobre la protección que los padres deben hacer de sus hijos. Ha reconocido que le dijo «protege a tu hijo», pero que lo hizo en ese contexto.

Valencia asegura que la portavoz de Unidas por Extremadura no le dejó terminar y que entendió que estaba siendo amenazada. La diputada popular ha negado que le agarrara del brazo, sino que asegura que intentó acariciarla para calmarla, pero viendo la reacción que habían tenido sus palabras decidió salir del hemiciclo. Horas después, cuando conoció la repercusión por lo ocurrido, trató de hablar con Irene de Miguel, pero no fue posible.

Para Valencia, debería ser normal entablar conversaciones de forma cordial y contrastar opiniones entre los diputados tras un debate, algo que es habitual en el Parlamento regional. Aunque ha reconocido que debería haber esperado a un momento posterior.

«Jamás en la vida he amenazado a nadie», ha añadido, por lo que afirma estar «muy dolida» por las acusaciones en su contra. También ha señalado que respeta a Irene de Miguel, con la que no quiere ningún enfrentamiento, aunque insiste en que no hizo nada malo y que tiene la conciencia tranquila. Por ese motivo, descarta dimitir.

Grupo Socialista y Vox

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha afirmado que lo ocurrido «es muy grave y no se puede consentir de ninguna manera».

Para Vega, lo sucedido en el pleno del jueves es un ejemplo de «violencia política». Ha mostrado su apoyo a Irene de Miguel y ha pedido al Partido Popular y a su presidenta, María Guardiola, que tome medidas y solicite a Sandra Valencia que entregue su acta de diputado autonómica.

Por su posición en el hemiciclo, Soraya Vega no pudo presenciar el enfrentamiento en el pleno, pero ha indicado que tanto compañeros de grupo que tienen su escaño cerca de Irene de Miguel como personas que estaban en la tribuna de público corroboran la versión de la portavoz de Unidas por Extremadura.

El portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, también se ha referido a este asunto. Aunque su grupo tiene los escaños al lado de Unidas por Extremadura (el diputado y senador Ángel Pelayo Gordillo se sienta junto a Irene de Miguel, pero separados por un pasillo), ha afirmado que no pudieron escuchar lo ocurrido durante el pleno con Sandra Valencia. Aún así, ha lamentado el tono de las intervenciones de la portavoz de Unidas por Extremadura y ha mostrado su sorpresa por que puedan darse amenazas como la que ha sido denunciada.