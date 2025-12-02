HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
21-D | Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel, partidaria de que exista una Consejería de Derechos Sociales

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido a impulsar la creación ... de una Consejería de Derechos Sociales si llega al gobierno regional para abordar un sistema de atención a los mayores y a las personas con discapacidad que es «deplorable».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  9. 9

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  10. 10

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Irene de Miguel, partidaria de que exista una Consejería de Derechos Sociales

Irene de Miguel, partidaria de que exista una Consejería de Derechos Sociales