Irene de Miguel: «Feijóo quiere hacer un proyecto piloto con Extremadura»

Adelanto electoral en ExtremaduraIrene de Miguel: «Feijóo quiere hacer un proyecto piloto con Extremadura»
La portavoz de Unidas Podemos relaciona la convocatoria electoral en Extremadura con el posible adelanto en España después de que Junts haya retirado el apoyo a Pedro Sánchez
Badajoz
Lunes, 27 de octubre 2025, 21:00
Hay aroma de elecciones en Madrid y Extremadura sirve de «proyecto piloto» para el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que quiere hacer un «experimento» en la región con el adelanto electoral que ha marcado a la presidenta extremeña, María Guardiola.
Esta es la opinión de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha sido la primera diputada de un partido de la oposición en convocar a los medios de comunicación tras el anuncio de urnas efectuado por Guardiola esta tarde.
De Miguel ha cargado contra «la peor presidenta que ha tenido esta tierra» por no esperar a que tenga lugar el debate de enmiendas que habían presentado su partido, Vox y PSOE. Los tres, a la totalidad. Ese debate iba a tener lugar mañana martes, pero lo ha frustrado la presidenta al disolver la cámara autonómica para convocar elecciones el 21 de diciembre.
«Supongo que la presidenta no quería escuchar lo que queríamos decir en el debate de enmiendas»
Irene de Miguel
Portavoz de Unidas por Extremadura
«Supongo que no quería escuchar lo que queríamos decir, desmontar uno a uno esos argumentos, toda esa publicidad y propaganda que nos ha regalado estos dos años de Gobierno, y ha convocado elecciones», ha afirmado.
Para Unidas Podemos, «los presupuestos eran una excusa para arrastrarnos a la convocatoria electoral que le ha marcado el señor Feijoo desde Génova». «No es casualidad que hoy Guardiola ha estado en Madrid como tampoco es casualidad que hoy hayamos conocido que Junts le retira el apoyo a Pedro Sánchez. Porque eso supone que no va a haber presupuestos estatales y eso supone que cada vez está más cerca la convocatoria electoral a nivel estatal», ha relacionado la diputada de izquierdas.
«A la señora Guardiola no le importa seguir lo que marca Génova sin decir ni mú»
Irene de Miguel
Portavoz de Unidas por Extremadura
«El señor Feijóo quiere hacer un proyecto piloto, una prueba, un experimento con territorios como Extremadura, que no le han importado nunca nada, y a la señora Guardiola no le importa seguir lo que marca Génova sin decir ni mú», ha aseverado De Miguel.
«Vamos a unas elecciones en las que Unidas por Extremadura está preparada para demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que Extremadura se merece mucho más, que Extremadura no tiene que ser la campeona en las listas de espera, que estamos hartos de mentiras de la peor presidenta que ha tenido esta tierra», ha proseguido para terminar afirmando que en su parido están «preparados para dar la batalla porque hemos venido a cambiar las cosas».