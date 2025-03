Irene de Miguel: «En el espacio de Unidas por Extremadura cabe Sumar»

Irene de Miguel es la política más conocida a la izquierda del PSOE y en mayo rozó integrarse en el gobierno de la Junta de ... Extremadura, pero el fracaso de Vara y la irrupción de Vox arruinaron su plan. Ahora la inercia de Sumar podría reinventar a la diputada extremeña, quien a menudo lanza guiños en redes sociales a Yolanda Díaz y a Sumar que inevitablemente también son señales a Podemos, dos formaciones destinadas a distanciarse.

En las pasadas elecciones Irene De Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura y secretaria general de Podemos en la región, fue anfitriona en Mérida y Badajoz tanto de Yolanda Díaz (Sumar) como de Irene Montero (Podemos), con las que compartió mitin. La extremeña sonreía y se abrazaba con ambas por separado cuando la foto de Díaz y Montero juntas ya era imposible al haberse ido enfriando su relación, la cual acabó de romperse con el veto de la gallega a la madrileña en las listas para las generales del 23-J.

«Podemos se merece estar en el Gobierno, pero ante la coyuntura actual con la derecha incendiando la calle hay que apoyar al gobierno de coalición», decía ayer la extremeña Irene de Miguel en conversación con HOY.

A sus 42 años, esta ingeniera agrícola ha braceado entre dos aguas con soltura desde que Sumar empezó a eclipsar a Podemos, partido al que pertenece desde 2014. Este sábado volverá a poner distancia. Tampoco acudirá a un consejo ciudadano de Podemos, de nuevo con la excusa de que debe atender manifestaciones en su tierra, como cuando no viajó al gran mitin en abril de Zaragoza para arrancar la campaña del 28-M en plena batalla con Díaz y que debía proyectar la foto de respaldo a los cuadros de Podemos.

Más señales: Podemos en Extremadura ha sido de los pocos territorios, junto a País Vasco y Asturias, que ha celebrado el acuerdo entre PSOE y Sumar, un gesto en redes sociales que se saltó la consigna nacional de Podemos. Mientras, con la otra mano, De Miguel agradecía el jueves pasado los servicios prestados a Belarra y Montero. «Vuestro trabajo ha sido inmenso y somos muchas las que estamos tremendamente orgullosas de él», escribió en X (antes Twitter).

De Miguel suele nadar y guardar la ropa. Está bien considerada en Podemos, a cuyo aparato ha sido fiel cuando han surgido crisis internas, y ha conseguido ser querida en Sumar. Pese a ocupar ahora un puesto irrelevante en la oposición, es la política de izquierdas con más carisma en la región ocupando un espacio obrero, campesino, ecologista y feminista por donde nadie asoma la cabeza.

Con Sumar podría reinventarse y alargar una carrera en casa –quienes la conocen creen que no aceptaría un puesto en Madrid– que al final de esta legislatura cumplirá doce años, mucho más de lo que tenía previsto.

Fichajes de Sumar en Podemos

En la agenda de Yolanda Díaz, líder de Sumar, está convertir su coalición electoral en partido político, concretando al fin con unos estatutos y una estructura esa entelequia a la que le gustaba llamar «espacio». Acaba de designar a Josep Vendrell (jefe de gabinete de Díaz) para el despliegue del partido por España, quien tendrá que hacer fichajes en el seno de Podemos. Este proceso comenzará en 2024, un año con elecciones gallegas y vascas previstas en el primer semestre y unas europeas en junio, donde todo apunta a que Sumar y Podemos presentarán listas separadas, si es que antes no se visibiliza esta ruptura en la izquierda con Podemos (5 diputados) saliendo del grupo parlamentario que ahora domina Sumar (26) para trabajar desde el Grupo Mixto. «No soy partidaria de salir de un espacio que está por construir. A pesar de desplantes y errores y de no sentirnos respaldados hay que apostar por alianzas y frentes amplios, pero creo que la realidad va a ser otra», decía este miércoles De Miguel anticipando esa ruptura.

Es evidente que la relación entre Podemos y Sumar, el nuevo socio de gobierno de Pedro Sánchez, se deteriora. «No es un momento agradable», según Irene de Miguel, secretaria general de Podemos Extremadura hasta el próximo verano en que caduca este mandato orgánico.

De Miguel esquiva presentarse como uno de los pocos activos que quedan ya en Podemos. Prefiere enmarcar sus valoraciones como portavoz de Unidas por Extremadura, la coalición electoral que agrupa al partido de Belarra, Izquierda Unida y Alianza Verde. Preguntada por la posibilidad de que se integre en Sumar cuando el año que viene esta formación teja su red territorial, De Miguel no se aferra a su carné de Podemos. «Unidas por Extremadura es un espacio amplio y tenemos como hoja de ruta ampliar ese espacio. Ese espacio se está construyendo y ahí cabe Sumar. Yo no estoy apegada a las siglas. Esto va de ser más fuerte para hacer política y yo estoy centrada en ser portavoz de Unidas por Extremadura y ensanchar ese espacio para ser la voz de la Extremadura que no se resigna».

Su mano derecha en Unidas por Extremadura es Joaquín Macías, coordinador de IU Extremadura, que desde el principio se declaró 'yolandista'. En su opinión, la coalición a la pertenece es «el referente de Sumar en Extremadura porque nosotros hemos trabajado para que Sumar tuviera el mejor resultado posible».

Para él, el desembarco de Sumar en los territorios debería producirse de una manera natural, sin las tensiones que se han visto a nivel nacional con Podemos y sin propiciar que haya dos marcas que dividan a la izquierda. «Espero que esa tensión no nos afecte en Extremadura. Aquí la coalición es estable y este es un buen ejemplo de unidad de la izquierda que debería servir de ejemplo en otros territorios», dice conciliador Macías.