Irene de Miguel: «Los diputados de Vox son títeres de Abascal»

La portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, confesó que hacía tiempo que no veía una sala de prensa abarrotada para escucharla. Al ... término de la sesión aprovechó para señalar que «los diputados de Vox son títeres de Abascal», dijo antes subrayar que la de hoy (este martes) ha sido la prueba de que Extremadura no les importa y que lo sucedido es «un claro ejemplo de lo que le cuesta llegar a acuerdos a la extrema derecha». También tuvo palabras para María Guardiola, de la que dijo que «se ha erigido ganadora sin tener los votos necesarios». Según declaró la coordinadora de Podemos en Extremadura, «un gobierno progresista ya se habría puesto de acuerdo». Para ella, dijo, «los gobiernos de coalición van de diálogo y acuerdos y ellos no han podido ponerse de acuerdo ni para la presidencia de la mesa, así que será difícil conseguir un gobierno estable». Para De Miguel, ahora «la sombra de la repetición electoral crece y se hace más alargada».

