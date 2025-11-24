HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, junto a Luis Cortés, del sindicato agrario La Unión. HOY
21-D, Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel se compromete a aplicar la Ley de la cadena alimentaria

La candidata de Unidas por Extremadura se compromete a modificar la Ley Agraria para fijar prioridades de riego en épocas de sequía

J.S.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a aplicar la Ley de la cadena ... alimentaria «para proteger a las familias agricultoras y ganaderas de la región».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  6. 6 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Irene de Miguel se compromete a aplicar la Ley de la cadena alimentaria

Irene de Miguel se compromete a aplicar la Ley de la cadena alimentaria