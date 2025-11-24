Irene de Miguel se compromete a aplicar la Ley de la cadena alimentaria

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido a aplicar la Ley de la cadena ... alimentaria «para proteger a las familias agricultoras y ganaderas de la región».

Tras mantener una reunión con el sindicato agrario La Unión, la candidata de la coalición de izquierdas ha asegurado que desarrollar completamente esa ley es vital para la supervivencia de la agricultura social y familiar de la comunidad y ha lamentado que desde que el PP gobierna «no se haya impuesto ni una sola sanción por intentar vender por debajo del coste de producción».

«Es increíble que no se haya puesto ninguna sanción cuando ha habido casos flagrantes de incumplimientos, como con la aceituna de mesa o el tomate», ha añadido Irene de Miguel, quien también ha asegurado que su formación se compromete a poner en marcha un plan de apoyo a la agricultura social y familiar.

Junto a esto, otra de las propuestas que plantea Unidas por Extremadura para el sector primario es modificar la Ley Agraria para establecer prioridades en el uso del agua. «Tenemos que garantizar que en época de sequía quien pueda regar sea quien realmente contribuya a la economía social, que son los jóvenes agricultores y las familias, y no los fondos de inversión», ha apuntado.

Irene de Miguel ha asegurado que esta modificación es vital para poder garantizar el relevo generacional en el campo. Con el mismo fin, se ha mostrado dispuesta a conceder anticipos a los jóvenes que se quieran dedicar a la actividad agraria, «para que no tengan que estar solicitando créditos bancarios con avales».

«Tenemos que garantizar la llegada de más personas al campo y poner la tierra a disposición de los más jóvenes», ha añadido la candidata de Unidas por Extremadura.