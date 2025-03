Invidentes hacen pilates para mostrar su fortaleza

Tres invidentes se acercaron ayer al Pabellón Juancho Pérez para demostrar su fortaleza haciendo pilates. Dando a entender que, si ellas pueden ¿por qué los ... demás no se ponen a hacer deporte? Esta visita nace de una colaboración entre el Área de Mayores del Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación ONCE.

Con las tres invidentes también estaban los alumnos del CDS del ciclo de FP Animación Sociodeportiva y los participantes de las actividades para la tercera edad de la Concejalía. Invidentes, mayores y jóvenes, unidos practicando pilates juntos.

María Muñoz, coordinadora de las actividades deportivas del Área de Mayores del Ayuntamiento, contó que fue la ONCE la que le llamó y que le pareció muy interesante unir el ámbito de los mayores con gente invidente. «Queremos que se sientan incluidos en la sociedad, como cuando un niño, por ejemplo, tiene una discapacidad y todos en clase intentan ayudarlo».

En primer lugar, indicó, en la actividad se pretendía que los invidentes mostraran su fortaleza, su propia experiencia. Y que los mayores, por su parte, vieran que, aun teniendo dificultades, son felices. Darles «una pequeña lección de fortaleza».

La idea es hacer cuatro actividades con la ONCE. Dos ya se han realizado: senderismo y pilates

«Es un orgullo y ha sido muy impactante verlas en la clase de pilates –confesó Muñoz–. No veían nada e iban siguiendo todos los movimientos como los demás. Siempre con sus guías, eso sí, que les indican a veces qué hacer si ven que no pueden. Desarrollan los demás sentidos de manera extraordinaria».

La idea es hacer cuatro actividades con la ONCE. La primera, una ruta de senderismo, la hicieron en octubre. La segunda fue la de pilates, celebrada ayer. La siguiente será una visita a la Feria de Mayores. Y la última todavía no la tienen cerrada, aunque Muñoz aseguró que serán los mayores los que vayan a visitar la Fundación.

Una «grata» experiencia

Gloria Sierra, monitora de la actividad, relató en la jornada que nunca había hecho pilates con invidentes. «Sí es verdad que en el ciclo tuvimos charlas, colaboramos, pero nunca he dado clases desde este lado». Lo «único» que tuvo que hacer: adaptar su vocablo y ponérselo lo más fácil posible. «Tenía curiosidad y un poco miedo de no saber si nos iban a entender. La verdad es que ha salido muy bien».

Según ella, ha sido una «grata» experiencia. «Ellas tienen otros aspectos más desarrollados, pero en la ONCE les dan pilates y contaban con nociones ya adquiridas, así que creo que les ha resultado fácil».

Algo que corroboró al diario HOY María Teresa Amador, que se quedó ciega con 48 años: «Me ha parecido una actividad estupenda, además, llevo ya dos años haciendo pilates. He estado haciendo yoga, pero me gusta más esto. Son más o menos lo mismo, pero el pilates me relaja más».

Mari Tere, como todos la conocen, señaló que tanto ella como Ascensión Ramos y Pilar Calderón, las otras dos participantes invidentes de la actividad, tienen una ventaja frente a otros. Y es que ellas ya ha visto «todo lo que teníamos que ver».

Por otro lado, Pilar subrayó que están siempre haciendo actividades de este tipo y que tienen mucho apoyo social. «De todos modos, en pilates solo me han tenido que señalar cuándo no tenía que mover la cabeza, que la tengo un poco mal. Hay cosas que no he captado bien, hay que tener el oído fino, que no lo tengo».

«Que no mientan, que no se puede hablar en murmullos, lo pillan todo», bromearon Juana María y Gabi. Y bien lo saben, porque además de guías son amigas, vecinas, comadres… Y les ayudan en todo lo que necesiten. Un pilar indispensable para ellas.

«Me ha encantado la actividad, me gusta el pilates y es bueno haber tenido este ejercicio físico. La verdad es que para mí ha sido una suerte no haber tenido ceguera de nacimiento, hubiera sido distinto a lo mejor. Si me dieran a elegir, prefiero que haya sido así. Prefiero haber visto los colores», admitió, antes de despedirse, Asunción.