Investigadores de la UEx vigilan la presencia del mosquito tigre en la región

Un investigador de la UEx observa un ejemplar de mosquito tigre.

Sábado, 1 diciembre 2018

En agosto se confirmó la presencia del mosquito tigre en Extremadura, un insecto que ya se había localizado en otras regiones antes y que preocupa porque es capaz de transmitir varias enfermedades. Fue localizado en Badajoz gracias a un equipo de investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx). Son los cazadores de mosquitos tigre.

El equipo de la UEx está encabezado por la profesora Eva María Frontera y cuenta también con el veterinario experto en entomología Daniel Bravo. Su trabajo, subvencionado por la Junta de Extremadura, comenzó en abril y su objetivo principal es detectar la presencia de este insecto y vigilar si se extiende.

Cuentan con 17 puntos de control en la región y han instalado 61 trampas por el momento. En verano dieron positivo dos de las estaciones y saltaron todas las alarmas. El 8 de agosto encontraron los primeros huevos en uno de los puntos de control que tienen en Badajoz capital y a principios de septiembre llegó la segunda confirmación en Monesterio. Sin embargo, por el momento, no se han confirmado casos de picadura de este mosquito en Extremadura.

El proyecto se extenderá hasta 2020. El objetivo principal es realizar una vigilancia de este mosquito, pero también controlan otro tipo de insectos, por ejemplo, la especie que transmite el virus del Nilo.

Otro dato destacado es que el mosquito tigre ha llegado a Extremadura en coche, o quizá en autobús. La afirmación no es una locura. Los expertos apuntan a que ha sido la facilidad para viajar en vehículos, lo que ha permitido a esta especie extenderse con facilidad por España.

«Vienen a zonas que, en principio, están libres del mosquito y, cuando abren las puertas, sale el mosquito, y pone sus huevos. Por donde entran es por esos sitios, estaciones de servicio, estaciones de autobuses, etc. De ahí se va extendiendo a sus zonas de cría favoritas, normalmente, con un poquito de agua estancada», destaca Eva María Frontera.

Precisamente, debido a la estrategia de llegada de este insecto, las trampas y los controles se colocan en lugares con abundancia de vehículos.

Lo que se localiza son huevos porque es lo que detectan los controles que instalan. Se conocen como 'ovitrampas' porque están pensadas para favorecer que las hembras de mosquito tigre pongan sus huevos en ese punto. Posteriormente, trasladan el equipo al laboratorio y visualizan con el microscopio si hay huevos y si el resultado es positivo.

¿Qué ocurre si nos pica?

Agustín Muñoz, médico y profesor de Patología Infecciosa en la UEx, detalla que los mosquitos pueden transmitir más de 120 enfermedades. «La más famosa históricamente, por número de pacientes y por número de muertos, es la malaria, también conocida como paludismo. Ahora también están de actualidad el Zika, el Dengue, el Chikungunya», añade.

Eso sí, el experto tranquiliza a la población. «El hecho de que pique un mosquito, no significa que transmita nada. Un mosquito, como una garrapata, como un chinche, no siempre está infectado. De una forma muy esquemática, tiene que concurrir la existencia del virus, la del vector y la del animal reservorio. Si todo eso coincide, se puede dar la enfermedad. Sino, no. Pero incluso concurriendo todos esos factores, las circunstancias varían dependiendo del tipo de enfermedad».

En caso de ver un mosquito y tener la sospecha de que pueda tratarse de un ejemplar de tigre, existe una aplicación para móviles llamada 'Mosquito Alert'. Cualquier persona puede notificar el hallazgo, enviar imágenes y le confirmarán si se trata de esta especie o no. Este mosquito es fácil reconocerlo porque su cuerpo es de color negro y tiene una raya blanca en la cabeza y el tórax. También tiene bandas blancas en las patas y el abdomen.

«La foto que se manda a la aplicación llega a un grupo de expertos que va a valorar si es compatible con un mosquito tigre. Si es así, se trasladan trampas a esa zona», explica Eva María Frontera.