EXTREMADURA EN FEMENINO: Investigadora de la mujer rural extremeña

La investigación académica es un ámbito profesional muy exigente, muchos son los que lo intentan y son pocos los que tienen éxito. Este ha sido ... el caso de María Caridad Sierra Daza. Nació en Navalvillar de Pela (Badajoz) en 1991. Su infancia y su adolescencia las vivió en su pueblo. «Tengo buenos recuerdos de mi infancia y de mi etapa educativa», recuerda Sierra.

Cuando era pequeña, sus abuelos la acogieron y estos fueron su principal apoyo emocional a lo largo de toda su vida, junto con su pareja actual.

Personales Caridad nació en Navalvillar de Pela en diciembre de 1991. Estudió en el colegio público Nuestra Señora de Guadalupe y en el IES Lacimurga Constantia Iulia. Luego cursaría Educación Social en la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Actualmente tiene pareja. Entre sus 'hobbies' le gusta hacer leer, nadar, caminar y, sobre todo, hacer senderismo por montañas.

Trayectoria Profesional Tras completar su estudios en Primaria y en Secundaria estudió el grado de Educación Social en Cáceres y luego realizó el Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas en la misma facultad.

Fue en el instituto cuando comenzó a plantearse a qué quería dedicarse profesionalmente: «El educador social que trabajaba en el instituto de mi pueblo me ofreció consejos para elegir mi carrera». La labor de este educador le sirvió de inspiración a la hora de elegir la que sería su futura vocación: Educación Social.

«Las mujeres con las que traté se sentían más autónomas cuando aprendían a manejar la tecnología»

Según Sierra, eligió ese grado dado que siempre le han gustado los ámbitos sociales y de ayudas al prójimo: «Mi principal motivación para realizar Educación Social fue que me gustaba la labor social». Y añade que «me atraía la idea de ayudar a colectivos sociales, como personas en situación de exclusión, menores o mujeres». Además, decidió estudiar en Cáceres por la cercanía que había entre esta ciudad y su pueblo natal.

En 2011, Caridad comenzó a estudiar Educación Social y en 2015 se graduó. «Cuando entré en la Universidad estaba un poco desorientada, y el personal fue muy agradable, me orientaron en todo momento y es algo de agradeceré siempre».

Esta investigadora destaca que cuando iba a finalizar la carrera, su tutora del Trabajo de Fin de Grado (TFG), María del Carmen Garrido, le ayudó mucho en su orientación de cara al futuro. «Ella me animó a que continuase por la rama de la investigación».

Tras graduarse, cursó el Máster Universitario de Investigación (MUI) en Ciencias Sociales y Jurídicas en la UEx. Fue en estos momentos cuando decidió plantearse realizar la tesis doctoral en investigación.

«Gracias al máster me di cuenta de que la investigación me gustaba y que era a lo que quería dedicarme. Al principio entré porque sentía curiosidad, pero al final me di cuenta de que valía para la investigación», rememora Sierra.

Otro aliciente fue el hecho de que recibiera el premio al mejor expediente académico en el máster, o que María Rosa Fernández Sánchez, su tutora en el Trabajo de Fin de Máster (TFM), la orientara y motivara para que se decidiese a esta rama.

«Para cuando terminé el máster, decidí iniciarme en el programa de doctorado en innovación y formación del profesorado».

De esta manera, redactó su tesis doctoral: 'Ciudadanía e identidad digital en mujeres rurales: procesos de autoinclusión en las Tecnologías de la Información y Comunicación'.

Esta tesis ha sido premiada rpor la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE), una asociación académica constituida por docentes e investigadores universitarios que están interesados en investigar las aplicaciones educativas de las tecnologías de la información.

La tesis tenía como principal objetivo «plasmar las experiencias de diferentes mujeres del ámbito rural extremeño, e identificar los factores facilitadores y las estrategias que las mujeres rurales utilizaban para acercarse a las tecnologías digitales», explica la investigadora.

Datos y encuestas

«Lo abarqué desde una metodología mixta. Por un lado, tenía datos cuantitativos basados en un cuestionario, y por otro las entrevistas personales hechas a las mujeres. De esta manera, me pude acercar más a sus vivencias desde una experiencia más personal. Y una vez que tuve toda la información, fui llegando a diferentes hallazgos» relata la doctorada.

Por ejemplo, su investigación le permitió identificar aquellas motivaciones y mecanismos que las mujeres rurales extremeñas utilizaban para sentirse integradas en la tecnología. Sierra concreta que para ella destacaba «el interés personal que tenían por aprender a usar la tecnología, la curiosidad que les producía. Se sentían más autónomas a la hora de realizar gestiones personales a través de Internet, y agradecían el apoyo que tenían tanto de sus familiares y amigos como de las iniciativas formativas de los ayuntamientos».

Según Sierra, contó con muchas facilidades a la hora de poder desarrollar su tesis: «La universidad me ha proporcionado muchas ayudas como concederme salas de estudio o bibliografía».

Pero no todo fue un camino sencillo: «A la ahora de contactar con mujeres de las zonas rurales, estas a veces mostraban cierta desconfianza hacia mí cuando llegaba a las poblaciones. Al principio les costó coger confianza conmigo, pero luego fue todo bien».

Este premio le servirá como reconocimiento personal, pero también a la hora de conseguir una plaza en la universidad, ya que, son puntos extra que se tienen en cuenta.

u

u