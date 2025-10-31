La investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura puede demorarse hasta abril

La Diputación Permanente de la Asamblea seguirá actuando hasta la constitución de la nueva Cámara regional tras las elecciones del 21 de diciembre, lo ... que se producirá a finales de enero.

El Parlamento que resulte electo tras los comicios debe ser convocado por la Presidencia de la Junta cesante dentro de los quince días naturales siguientes a las elecciones para una fecha no posterior a treinta días desde la votación. En este caso, como máximo sería el 20 de enero. En la legislatura que acaba de concluir la sesión constitutiva tuvo lugar el 20 de junio, 23 días después de las elecciones.

En el plazo de quince días desde la constitución de la Cámara se debe proponer a un candidato para presidir la Junta, que presentará su programa ante el Pleno en los quince días siguientes a su designación. Eso supone como máximo un mes mas. En 2023, la investidura de María Guardiola tuvo lugar el 14 de julio, 47 días después de las elecciones.

Si no logra la mayoría absoluta (33 diputados de 65), se repetiría la votación 48 horas después y en ese caso bastaría con mayoría simple.

Si aún así no se consigue designar un presidente, el procedimiento puede repetirse, con los mismos o diferentes candidatos, cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia de la Asamblea. Entre cada convocatoria deben pasar al menos 48 horas.

Pero si en el plazo de dos meses desde la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y la Presidencia de la Junta convocaría elecciones. Eso puede llevar el calendario hasta abril.