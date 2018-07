«Invertí 30.000 euros para los estudios de mi hijo y lo perdí todo»

En febrero de 2006, María José Canelada tomó una decisión de la que hoy, doce años después, todavía se arrepiente. Esta mujer, que actualmente vive en Don Benito aunque nació en la localidad cacereña de Logrosán, invirtió sus ahorros en Afinsa, el grupo empresarial español especializado en la inversión en sellos y otros bienes tangibles que en mayo de 2006 fue intervenido judicialmente acusado de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia. Varios de sus directivos fueron condenados a prisión y a pagar 2.574 millones de euros a los 190.022 inversores. Del total, 14.000 son extremeños. Una de ellas es María José, que invirtió 30.000 euros. «Lo hice para poder ofrecer unos estudios a mi hijo y lo perdí todo», comenta. «Una tía de mi marido nos explicó que funcionaba muy bien, que daba mucha rentabilidad».

Sin embargo, tan solo tres meses después de invertir en Afinsa, se conoció la intervención judicial de esta empresa.

Desde entonces, ha recuperado el 15% de lo invertido, o lo que es lo mismo, 4.500 euros. «Ahora estamos pendientes de que nos liquide la administración concursal, pero no creo que lleguemos a conseguir más de un 5% del total», lamenta. «Ya no confiamos en los políticos. Representantes de varios partidos nos han dicho que iban a poner soluciones y no se ha hecho nada. Sus palabras son promesas huecas», añade.

Reconoce que este asunto le ha hecho pasar por situaciones económicas difíciles pero, al menos, se muestra orgullosa de que su hijo finalmente ha podido ir a la universidad en Badajoz, donde estudió Magisterio. «Hemos luchado mucho para ello. Mi marido era transportista y actualmente cobra una paga que no llega a los 800 euros porque le diagnosticaron Pénfigo, una enfermedad rara que afecta a la piel».

También alude a la reciente sentencia por el caso Fórum Filatélico. «No quiero que nadie pase el resto de sus días en la cárcel, no me vale de nada que pierda su libertad. Solo espero que no le quede ni un céntimo y que entienda por lo que hemos pasado muchos de los afectados», concluye.