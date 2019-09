La inversión en el tren extremeño creció un 120% en el primer semestre Instalación de vías entrePlasencia y Cáceres en el primer semestre del año. :: LORENZO CORDERO Adif y Adif AV reconocieron pagos por cerca de 102 millones de euros frente a los 46,1 millones de enero a julio del pasado ejercicio JUAN SORIANO Lunes, 30 septiembre 2019, 21:43

La ejecución de fondos para obras del ferrocarril en Extremadura creció en el primer semestre del año más de un 120% respecto al mismo periodo del 2018. Ni la falta de Presupuestos ni un gobierno en funciones han supuesto un impedimento para unos trabajos que continúan según lo previsto.

Los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) sobre la inversión territorial en el primer semestre de 2019 recogen cerca de 102 millones de euros en obligaciones reconocidas (facturas ya pagadas o aún pendientes de abonar) en obras relacionadas con el tren extremeño. De enero a junio de 2018 se llegó a 46,1 millones de euros.

La mayor parte de esa cantidad fue asumida por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad (Adif AV), que gastó casi 94 millones de euros frente a los 45,6 del primer semestre del pasado ejercicio.

Asimismo, destaca el incremento en las inversiones de Adif, que pasó de poco más de 500.000 euros en la primera mitad del pasado año a más de 7,8 millones en el presente, multiplicando por quince su actividad en la región.

Estos datos se publican para poder conocer el grado de ejecución de las cuentas estatales. Sin embargo, la Igae señala que, como no hay Presupuestos para este año, sino que se han prorrogado los del anterior, no es posible establecer comparaciones sobre el dinero consignado y el que realmente se ha empleado. La Intervención explica que se considera que la cifra destinada a inversiones reales se traslada al presente ejercicio en su conjunto, pero no distribuida por regiones, por lo que no se pueden establecer comparaciones sobre una mayor o menor disposición de gasto.

Pese a ello, estos resultados evidencian un empuje de las obras relacionadas con el tren en la región, algo que también se pone de manifiesto en el grupo Renfe, al pasar de 571.000 euros en la primera mitad de 2018 a cerca de 1,5 millones en el mismo periodo de 2019.

En la evolución de estas cifras influyen distintos factores. Para empezar, hay que tener en cuenta que se trata de proyectos de gran calado, de modo que pueden pasar varios meses desde que se incluyen en el Presupuesto del Estado hasta que salen a licitación, comienzan a ejecutarse y generan obligaciones de pago. De hecho, Adif AV contaba con más de 261 millones en las cuentas del pasado año, de los que gastó menos de la quinta parte en la primera mitad del ejercicio. Parte de ese dinero es el que se ha gastado en la primera mitad de este año.

Pero también es cierto que hay proyectos que han recibido un impulso, como lo evidencian especialmente las cifras de Adif. La entidad disponía en los Presupuestos de 2018 de algo más de 6 millones de euros. Sin embargo, la ejecución de enero a junio de 2019 pasa de 7,8 millones de euros, muy por encima.

Esto también pone de manifiesto la relativa importancia que tiene la ausencia de Ley de Presupuestos. El pasado año se aprobó en julio, lo que no impidió la imputación de gastos realizados en el primer semestre. Y en 2019, aún con unas cuentas prorrogadas, Adif y Adif AV han podido disponer del dinero necesario para sus obras. Es decir, lo verdaderamente importante es que haya un gobierno que pueda acometer sus políticas.

Esto es aún más evidente con otra obra en marcha, la de mejora de la línea convencional de Mérida a Ciudad Real. En las cuentas de 2018 contaba con una dotación de 355.000 euros. En el proyecto de Presupuestos para 2019, que no fue aprobado, pasaba de 35 millones. Esos trabajos ya están en marcha.

Inversión al alza

Esto también se aprecia en otros organismos del Estado, que también han tenido en la primera mitad de este año más gastos que en el mismo periodo de 2018.

En el caso de los ministerios, la cifra de obligaciones reconocidas es similar, aunque ligeramente al alza, con algo más de 16 millones de euros. Destacan Fomento, Transición Ecológica y Agricultura.

En cuanto a los organismos autónomos, se pasó de 5,6 millones gastados de enero a julio de 2018 a casi 11 en el mismo periodo de este año. La mayor parte corresponde a las dos confederaciones hidrográficas, que prácticamente duplicaron las obligaciones del pasado ejercicio.