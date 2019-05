Inventos e invenciones

Mark Zuckerberg, el cerebro superdotado que inventó Facebook, que cambió el futuro de la humanidad, que se encuentra entre los 10 hombres más influyentes del mundo y entre los cinco más ricos... lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a ser noticia por un nuevo diseño para que su mujer, preocupada desde que tienen dos niños, pueda volver a dormir. El invento que, viniendo de quien viene, imaginaríamos híper-mega-macro tecnológico y ultra sofisticado, consiste en una caja que, colocada en la mesilla, emite una tenue luz a partir de las seis de la mañana haciendo saber que ya va siendo hora de acercarse a ver a los niños. De esta manera, la señora Zuckerberg no tiene que consultar el móvil si se despierta en medio de la noche evitando que este le provoque insomnio con la luz de su pantalla. Como acto de amor no está mal, aunque, amor, lo que se dice amor, sería que quien se preocupase de los niños fuese Mark, es decir, que se pusiese la cajita en su propia mesilla.

Como digo, una esperaba soluciones más futuristas porque, la verdad, servidora tiene un radio-reloj-despertador desde hace 20 años y, sin necesidad de consultar móvil alguno, solo con mirar sus numeritos rojos, decido si el madrugón es inminente o si aún me queda otro sueñecito por echar. Luego está la opción gratuita, de toda la vida, consistente en dejar un poco abierta la persiana.

Claro que, con tanto avance, ser inventor debe de ser difícil. No sabrán ya qué inventar. Los rusos, sin ir más lejos, han inventado la ballena espía. Siempre he pensado que para ser espía, además de inteligencia, era importante pasar desapercibido -véase Villarejo con su pinta de jubilado observando las obras- lo que siendo una ballena resulta, a mi parecer, complicado. Los chinos, precursores en esto del espionaje indiscriminado, son más proclives a la microtecnología de móviles o cámaras que controlen, por ejemplo, cómo de buen ciudadano eres. Así, si alguien cruza por donde no debe, inmediatamente, aparece su cara en grandes pantallas callejeras para vergüenza propia y escarnio popular. Imagínense a cualquiera de nosotros: pantallazo por mirar el móvil conduciendo, por tocarse la nariz en un semáforo, por coger la fruta sin guantes, por estornudar sin taparse, por hablar a gritos con el móvil . algunos seríamos más conocidos que Messi y eso que a escupir al suelo es difícil ganarle.

La tecnología, ya sea para dormir o para destruirnos, debería dejar de divagar y dedicarse solo al placer

Puestos a inventar que busquen cosas más útiles. Por ejemplo, un 'encuentracosas'. Y no me refiero a una madre -«como vaya yo, verás si lo encuentro»- sino a algo que detectase desde dónde hemos dejado las llaves hasta en qué paraíso han dejado los políticos el dinero que le cedemos o la honradez que les suponemos.

O un 'selector de conversaciones'. Uno está escuchando a alguien y se autoselecciona para oír solo lo que le interesa. Sí, ya sé que eso lo llevan haciendo los maridos toda la vida, pero así, a gran escala, sería una gran protección contra pedantes y mentirosos.

Resumiendo, la tecnología, ya sea para dormir o para destruirnos, debería dejar de divagar y dedicarse solo al placer. A recordarnos el sabor de los polos de limón cada vez que hayamos de tragarnos hiel, reprendernos por cada beso que dejemos sin dar o advertirnos de cada oportunidad, siempre irrepetible, que estemos a punto de perder.